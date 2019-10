iPhone 11 Pro Max bestes Smartphone – Consumer Reports zufolge

Wie das Portal Consumer Reports berichtet, sind die Smartphones von Apples Generation iPhone 11 derzeit die beliebtesten auf dem Markt. Im User-Ranking steht das iPhone 11 Pro Max an erster Stelle, dicht gefolgt vom iPhone 11 Pro auf Platz zwei, auch das iPhone 11 schafft es unter die besten Zehn. Damit hat Apple die Konkurrenz von Samsung zum ersten Mal seit längerem von der Spitze der Rangliste verdrängt.

Das Onlineportal Consumer Reports ist die erste und größte Verbraucherorganisation der Welt. Die US-amerikanische Einrichtung nimmt Waren und Dienstleistungen der unterschiedlichsten Anbieter seit 1936 genau unter die Lupe. Angemeldete User haben dabei beispielsweise die Möglichkeit, Smartphones und deren Features selbst zu bewerten.

Consumer Reports erstellt anschließend anhand der ermittelten Daten Rankings. Danach kann sich jeder, dank unabhängiger Einschätzung durch rund 100.000 Mitglieder, ein unvoreingenommenes Bild zu den verschiedensten Produkten machen. Diese Rankings sind durch die große Teilnehmerzahl recht ausdrucksstark.

Passendes Produkt Apple iPhone 11 Pro Max

Apples iPhone 11 Pro Max ist neuer Spitzenreiter

Das Smartphone-Ranking wurde dabei schon seit längerem von den Produkten des südkoreanischen Herstellers Samsung angeführt. Das hat sich jetzt geändert. Apple hat das Zepter nach dem Release der neuen iPhone-Generation übernommen und sich den Platz an der Spitze gesichert. Oder besser gesagt: die Plätze. Denn die ersten beiden Ränge werden vom iPhone 11 Pro Max und dem iPhone 11 Pro belegt – und auch das iPhone 11 hat einen Platz in den Top Ten.

Woran das liegt? Nun: Apple hat bei der neuen Smartphone-Generation anscheinend mit einigen Mängeln aufgeräumt, was die User dem kalifornischen Tech-Giganten mit positiven Bewertungen danken.

Warum liegen die iPhone 11 Modelle plötzlich vorne?

Vor allem die verlängerte Akkulaufzeit kommt bei den Usern sehr gut an. Einem Test von Consumer Reports zufolge kam das iPhone 11 Pro Max beeindruckende 40,5 Stunden mit einer Ladung aus: Damit stellt das Apple-Gerät so ziemlich alle anderen Smartphones in den Schatten. Eine auf Energieeffizienz getrimmte Software macht es möglich. Außerdem beinhalten die Premiumgeräte iPhone 11 Pro Max und iPhone 11 Pro ein neues 18-Watt-Lademodul, das umgekehrt eine schnellere Ladung auf 100 Prozent ermöglicht. Das günstigere iPhone 11 hat dieses Feature hingegen nicht.

Um Vergleichbarkeit zu garantieren, führt Consumer Reports Tests zur Akkulaufzeit mithilfe eines Bots aus, der verschiedene Apps benutzt und dadurch versucht, das Verhalten eines Users zu imitieren.

Das iPhone 11 Max hielt fast zwei volle Tage (40,5 Stunden) bei realistischer Nutzung durch. Das neue Premium-Gerät hielt damit im Vergleich zum Vorgänger iPhone XS Max gut elf Stunden länger durch. Das ist schon eine gewaltige Steigerung. Das iPhone 11 Pro hielt 34 Stunden durch und damit knapp sieben Stunden länger als das iPhone XS, während das iPhone 11 knapp 30 Minuten länger durchhielt als sein Vorläufer iPhone XR.

iPhone 11 Pro Max und Co. mit verbesserter Kamera

Außerdem sind die neuen iPhones mit einem Ultraweitwinkel-Objektiv ausgestattet. Ein Feature, das auch Samsung in diesem Jahr bei seinen Galaxy-Geräten einführte und das jetzt auch bei iPhone-Usern sehr gut ankommt.

Auch an den Punkten Stabilität und Haltbarkeit wurde gearbeitet, wie die Härtetests des Portals zeigten. Die neuen iPhone-11-Modelle sind wasserdichter und belastbarer als jemals zuvor. Diese Maßnahmen seitens Apple schlagen sich in den Userbewertungen nieder, wie die von Consumer Report erstellten Rankings zeigen. Bei dieser Fülle an Features eigentlich kein Wunder.