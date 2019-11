Apple hat das Smart Battery Case für das iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max vorgestellt. Die Hülle verlängert die Akkulaufzeit eures Smartphones enorm. Im Vergleich zu früheren Modellen gibt es zudem ein neues Feature. Die Cases haben allerdings ihren Preis.

Das Smart Battery Case für das iPhone 11 schützt nicht nur euer Smartphone, sondern verbessert auch dessen Batterielaufzeit. Diese soll sich um bis zu 50 Prozent verlängern. Ihr könnt also deutlich länger telefonieren, im Netz surfen, Videos anschauen und Musik hören als ohne die spezielle Hülle. Die Cases haben gegenüber einer Powerbank außerdem den Vorteil, dass ihr sie immer dabei habt und nicht ein zusätzliches Gerät mitschleppen müsst.

iPhone 11 und Hülle parallel laden

Darüber hinaus sind die Smart Battery Cases mit Qi-Ladegeräten kompatibel. Wenn euer iPhone 11 irgendwann also doch schlapp macht, könnt ihr es kabellos aufladen. Ihr versorgt dann übrigens iPhone und Zusatzakku gleichzeitig mit neuer Energie. Alternativ nutzt ihr den Lightning-Anschluss für das kabelgebundene Laden.

Die Hüllen bestehen aus Mikrofaser-Innenfutter und außen schützt Silikon. Dank diesem soll das Handy auch gut in der Hand liegen. Der Akku ist in die Rückseite der Hülle integriert, sodass es ein bisschen so aussieht, als hätte euer iPhone eine Beule.

Spezielle Taste für schnelle Fotos

Neu ist: Die Hülle verfügt über eine Kamerataste, mit der ihr die Kamera-App unabhängig davon starten könnt, ob das iPhone gesperrt ist oder nicht. Tippt ihr die Taste kurz an, nehmt ihr ein Foto auf. Haltet ihr sie länger gedrückt, beginnt eine Videoaufnahme.

Der Preis für das Smart Battery Case liegt bei 149 Euro – unabhängig davon, für welches iPhone ihr es kauft. Die Farben variieren aber: Für das iPhone 11 könnt ihr das Case etwa nur in Weiß und Schwarz kaufen. Für die Pro-Modelle gibt darüber hinaus noch eine Ausführung in Sandrosa.

Hüllen mit Extra-Batterie veröffentlicht Apple für seine Smartphones bereits seit einigen Jahren. Bisher erschienen die Cases allerdings deutlich später.