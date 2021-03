Das iPhone 12 von Apple verkauft sich sehr gut. So gut sogar, dass das amerikanische Unternehmen einen hauseigenen Rekord zu brechen scheint, den es mit dem iPhone 6 aufgestellt hat. Analysten sprechen derzeit von einem Verkaufsrekord für die Smartphones.

Dem Technikmagazin Cult of Mac liegt eine Notiz vor, in welcher die Wedbush-Analysten Strecker Backe und Daniel Ives ihren Kunden andeuten, dass Apple in diesem Jahr insgesamt 250 Millionen iPhones ausliefern könnte. Damit würde das iPhone 12 den Rekord aus dem Jahr 2015 übertreffen, als das amerikanische Unternehmen mit der Einführung des iPhone 6 und 6 Plus rund 231 Millionen Geräte verkaufen konnte.

iPhone 12: Das meisterverkaufte iPhone der Unternehmensgeschichte?

Die Analysten erwarten für die iPhone-12-Serie bis zum Erscheinen des iPhone 13 einen wahren Ansturm der Konsumenten, da viele Apple-Fans sich für ein Upgrade entscheiden könnten. Zudem zeigen sich Parallelen zum 2015er Erfolg des iPhone 6. Auch damals prognostizierte die Wall Street einen Verkauf von 220 Millionen Einheiten. Am Ende waren es dann sogar mehr. So könnte es auch dieses Mal kommen.

So erklären sie, dass "für das März-Quartal die gesamte Produktion für die iPhones im Bereich zwischen 56 Millionen bis 62 Millionen liegen wird. Für das Juni-Quartal soll die Stückzahl im Wesentlichen unverändert bleiben und sich im mittleren 40-Millionen-Bereich bewegen." Die Analysten selbst hätten "in den letzten Jahren keinen derartigen Aufwärtstrend bei Apple gesehen, und das einzige iPhone, das eine ähnliche Entwicklung genommen hat, ist das iPhone 6."

Kein Kommentar von Apple

Apple selbst kommentiert solche Berichte nicht und gibt auch keine Informationen zu den iPhone-Verkäufen heraus. Aber die meisten Analysten gehen davon aus, dass sich das iPhone 12 und vor allem die Pro-Modelle sehr gut verkaufen.

Das iPhone 12 mini sei das einzige Modell, das die Erwartungen nicht erfüllt hat. Derzeit schätzen die Analysten, dass das Mini-Smartphone nur sechs bis acht Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht. Ein Aufwärtstrend ist aber zumindest in Deutschland zu sehen, wo die Nachfrage nach dem iPhone 12 mini gestiegen ist.

