Unter dem Motto "Smartphone Deals" bietet Media Markt iPhone 12 und iPhone 12 mini vergünstigt an. Die Angebote gelten allerdings nur bis Montag (9 Uhr) und jeweils nur für die rote Variante ("Product RED"). Wir verraten euch, wie attraktiv die Preise sind.

Beginnen wir mit dem iPhone 12, das Media Markt im Rahmen der Smartphone-Deals ab 724,77 Euro anbietet. Zu diesem Preis bekommt ihr die Einstiegskonfiguration mit 64 GB Speicher. Das dürfte für viele Nutzer etwas knapp sein, besonders wenn ihr viele Fotos, Songs oder gar Serien auf eurem Apple-Handy speichern wollt. Aber: Der Eletronikhändler hat auch andere Konfigurationen im Angebot.

iPhone 12: So viel spart ihr jeweils

Tatsächlich spart ihr beim iPhone 12 mit 256 GB Speicher auch am meisten. Media Markt bietet die Top-Konfiguration aktuell für 872,28 Euro an. Normalerweise verlangt der Händler dafür 969,99 Euro. Bei Apple bezahlt ihr für ein derart ausgestattetes iPhone 12 sogar 1069 Euro. Hier seht ihr die Ersparnis gegenüber den regulären Apple-Preisen für alle iPhone-12-Konfigurationen:

64 GB: 724,77 Euro statt 899 Euro

128 GB: 771, 66 Euro statt 949 Euro

256 GB: 872,28 Euro statt 1069 Euro

Wie ihr seht, spart ihr diese Woche also eine ganze Menge – nicht nur, wenn ihr die Preise mit der UVP von Apple vergleicht. Auch im Vergleich mit anderen Online-Händler ist Media Markt an diesem Wochenende am günstigsten. Wenn euch das Gerät in Rot nicht gefällt oder ihr den immer noch beachtlichen Preis nicht auf einmal bezahlen wollt, könnte ein iPhone 12 mit Vertrag aber die bessere Lösung sein.

Auch das iPhone 12 mini gibt's günstiger

Das iPhone 12 mini könnt ihr bei Media Markt zurzeit ebenfalls günstiger kaufen – offenbar allerdings nur in zwei der eigentlich drei verfügbaren Konfigurationen. Hier seht ihr, wie viel ihr im Vergleich zu einem Kauf bei Apple spart:

64 GB: 631 Euro statt 799 Euro

128 GB: 677,89 Euro statt 849 Euro

Auch hierbei handelt es sich aktuell um Bestpreise für das rote iPhone 12 mini ohne Vertrag. Die Unterschiede zum iPhone 12 halten sich in Grenzen: Es ist kleiner, hat eine etwas kürzere Akkulaufzeit und lässt sich über MagSafe nicht ganz so schnell kabellos aufladen wie das Standardmodell. Abgesehen davon, sind die beiden Geräte nahezu baugleich.

Etwas weniger attraktiv ist der Media-Markt-Preis für das iPhone SE (2020), das ihr dieses Wochenende mit 64 GB für 408,65 Euro bekommt (479 Euro bei Apple). Günstiger findet ihr es derzeit zwar nicht, aber die Ersparnis ist nicht so hoch wie bei einiges Konfigurationen des iPhone 12 (mini) .

