iPhone 12: Hier könnt ihr es schon in die Hand nehmen

Das kleine iPhone 12 könnte der wahre iPhone-SE-Nachfoger werden. Den ein oder anderen iPhone-Größenvergleich haben wir euch ja bereits präsentiert. Nun könnt ihr das 5,4-Zoll-Modell aber auch direkt mit eurem aktuellen Gerät vergleichen – und herausfinden, wie gut es in eurer Hand liegen wird.

Die Idee und auch die Bilder für den DYI-iPhone-12-Größenvergleich stammen von MacRumors. Voraussetzung dafür ist, dass ihr diesen Artikel auf eurem Smartphone geöffnet habt. Dann sucht ihr in der folgenden Übersicht nach eurem Gerät und klickt dahinter auf den Link für Rechts- oder Linkshänder.

iPhone 11, Xr: Rechtshänder, Linkshänder

iPhone 11 Pro, X, Xs: Rechtshänder, Linkshänder

iPhone 11 Pro Max, XS Max: Rechtshänder, Linkshänder

Dadurch öffnet sich ein Bild, dass das iPhone 12 in eure Hand zaubert – beziehungsweise auf das Display eures Smartphones. So seht ihr nicht nur, wie klein das 5,4-Zoll-Modell im Vergleich zu eurem Apple-Handy ist. Ihr bekommt auch ein gutes Gefühl dafür, wie einfach ihr das kleine iPhone 12 mit einer Hand bedienen könntet.

Einen noch besseren Eindruck bekommt ihr, wenn ihr das jeweilige Bild auf eurem Handy speichert und anschließend in der Fotos-App anschaut. Denn dann entfallen die störenden Browser-Balken. Auf dem iPhone 11 Pro Max etwa sieht das Ganze dann so aus:

iPhone 12: Apples Kleinstes seit Jahren

Was macht das kleine iPhone 12 so besonders? Fans des ersten iPhone SE wünschen sich seit Jahren einen Nachfolger. Denn haben sie mit dem iPhone SE (2020) zwar bekommen. Doch das iPhone 12 in 5,4 Zoll soll noch ein wenig kleiner sein – und gleichzeitig ein deutlich größeres Display mitbringen.

Möglich macht das ein Design, wie es in ähnlicher Form auch schon beim iPhone 11 Pro zum Einsatz kommt: Es gibt weder Display-Balken noch einen Homebutton wie beim iPhone SE (2020). Stattdessen erwarten euch ein nahezu randloser Bildschirm, Face ID und Apples Gestensteuerung.

Die 5,4-Zoll-Variante des iPhone 12 könnte also das perfekte Handy für alle jene sein, die sich ein iPhone SE mit neuester Technik wünschen. Unser Interesse hat Apple jedenfalls geweckt. Eures auch?