Im CURVED-Live-Ticker seid ihr mit dabei : Um 19 Uhr deutscher Zeit beginnt die mit Spannung erwartete Apple Keynote, bei der wir endlich das iPhone-12-Lineup kennenlernen. Gleich vier neue Modelle gibt es heute wohl zu sehen: Zur Standardausführung gesellen sich angeblich das iPhone 12 mini, das iPhone 12 Pro und dessen "Max"-Variante.

Apple überträgt seine Keynote ab 19 Uhr im Livestream. Wir begleiten die iPhone-12-Vorstellung hier in unserem Live-Ticker und sind schon genauso gespannt wie ihr. Egal, wie man zu dem Hersteller steht: Apples iPhone-Keynotes sind nach wie vor das Highlight eines jeden Smartphones-Jahres. Es lohnt sich also auch als Android-Nutzer reinzuschauen. Und die Apple-Fans unter euch lassen sich sicherlich ohnehin nicht zweimal bitten.

iPhone 12: Der Live-Ticker zur Vorstellung

Zur Einstimmung auf die Apple Keynote

Die Zeit bis zur Apple Keynote mag nicht so recht vergehen? Auf CURVED findet ihr diverse Artikel, die sich perfekt zur Einstimmung auf das Event eignen. Ein Beispiel dafür ist unsere iPhone-12-Wunschliste. Wie viele von euch erhoffen wir uns bestimmte Features von den neuen Apple-Smartphones. Nicht all unsere Wünsche werden jedoch in Erfüllung gehen. In unserer Gerüchteübersicht bekommt ihr einen Eindruck davon, welche Ausstattungsmerkmale wahrscheinlich sind. Ob die Vorhersagen zu iPhone 12, iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro (Max) letztendlich eintreffen, erfahrt ihr dann hier im Live-Ticker.

Eine kleine Besonderheit: Dieses Jahr haben wir den Termin der Keynote auf den Tag genau richtig getippt – noch bevor erste Leaks auf dieses Datum hingewiesen haben. Während wir uns darüber sehr gefreut haben, gibt es heute Abend aber auch für euch Grund zur Freude. Parallel zum Ticker werden wir bereits an den ersten Artikeln rund um iPhone 12 und Co. arbeiten. Es lohnt sich also, auch kurz nach dem Event noch einmal bei uns reinzuschauen.