iPhone 12 mini: Kamera im DxOMark-Check – das sind die Mängel

Das iPhone 12 Pro und das Pro Max haben es bei den Kameraspezialisten von DxO unter die Top 6 geschafft. Doch wie schlägt sich Apples iPhone 12 mini?

Tatsächlich besser als einige vielleicht vermutet hätten. Insgesamt 122 Punkte erreicht das iPhone 12 mini beim knallharten Kamera-Check von DxO. Das bringt ihm derzeit den vierzehnten Platz ein – gleichauf mit dem iPhone 12, knapp hinter dem Huawei Mate 30 Pro 5G und dem iPhone 11 Pro Max. Die Mängelliste ist aber überschaubar.

iPhone 12 mini: Du bist wieder blau!

DxOMark bemängelt vor allem die Farbbalance und den Weißabgleich bei Außenaufnahmen. So sei auf einigen Aufnahmen ein klarer Blaustich zu erkennen. Außer komme es häufiger zu sogenannten Lens Flares. Also zu hellen Streifen, die durch Gegenlicht bedingt sind – etwa wenn ihr gegen die Sonne fotografiert. Außerdem könnte der Dynamikumfang besser sein: Es komme teilweise zum Ausbrennen heller Bereiche.

Auch ein sichtbares Rauschen, gerade bei Aufnahmen mit wenig Licht oder in Innenräumen haben den Score gesenkt. Und: Dass das iPhone 12 mini keinen optischen Zoom habe, verstärke beim digitalen Heranzoomen die Fragmentbildung und es komme zu unschönen Artefakten.

Meckern auf hohem Niveau

Doch die Kritikpunkte bedeuten nicht, dass die Fotos schlecht sind, sondern nur, dass manche Geräte in den angesprochenen Bereichen bessere Ergebnisse liefern. Positiv am iPhone 12 mini hervorgehoben werden die verbauten Sensoren, die laut DxO schnell arbeiten und zielsicher gewünschte Objekte in den Fokus rücken. Vor allem der Porträtmodus leiste einen tollen Job, wenn es um die Freistellung von Personen oder Gegenständen geht. Das spielt in erster Rolle für den Bokeh-Effekt eine Rolle.

Das iPhone 12 mini leistet sehr gute Arbeit beim Freistellen von Objekten (© 2021 Curved / Johannsen)

Die Bildstabilisierung bei Videos bekam ebenfalls eine positive Bewertung. Hier sucht sich die Software vom iPhone 12 mini einen Punkt während der Aufnahme aus und versucht, diese Stelle zentriert zu halten. Das sorgt für ruhigere Videos, obwohl ihr mit der Hand filmt.

