Apple hat das Update auf iOS 14.2.1 mit einigen Bugfixes zur Verfügung gestellt. Anders als üblich steht die Aktualisierung aber nur für die Geräte der iPhone-12-Serie bereit. Offenbar treten die nun behobenen Fehler ausschließlich bei den Flaggschiffen auf.

Mit iOS 14.2.1 hat Apple ein kleines Update für sein Betriebssystem herausgebracht. Normalerweise erscheinen die Neuerungen gleichzeitig für alle noch unterstützten iPhones, iOS 14.2.1 bleibt aber exklusiv für die iPhone-12-Serie. Enthalten sind kleinere Fehlerbehebungen, unter anderem beseitigt der Patch ein Problem, durch das der Sperrbildschirm des iPhone 12 minis nicht auf Eingaben reagierte.

Lockscreen-Probleme beim iPhone 12 mini behoben

Schon kurz nach dem Launch des iPhone 12 mini hatten sich erste Nutzer über ihren Sperrbildschirm geärgert. Das Display ließ sich nicht durch wischen von unten nach oben entsperren und auch Kamera- sowie Taschenlampenbuttons versagten ihren Dienst. Unklar blieb, was genau diese Probleme verursacht. Nach dem Update sollten diese aber auch nicht mehr auftauchen.

Apple hat außerdem einen Fehler behoben, der für nicht empfangene MMS-Nachrichten gesorgt hat. Ebenfalls nur wenige Nutzer betrifft die letzte Änderung, welche die Soundqualität bei der Nutzung von Hörgeräten mit dem Logo „Made for iPhone“ verbessert hat. Den Grünstich einiger iPhone 12 scheint Apple allerdings noch immer nicht behoben zu haben.

Update über 5G laden

Falls ihr das Update installieren möchtet, geht auf "Einstellungen" und "Allgemein". Tippt dort auf "Softwareupdate". Wenn ihr ein iPhone 12 nutzt, sollte das Update bereitstehen. Übrigens braucht es auf dem iPhone 12 nicht mehr zwangsläufig eine WLAN-Verbindungen für ein kabelloses Update, wahlweise könnt ihr hier auch 5G nutzen.

Um 5G für Softwareupdates zu nutzen, müsst ihr dies aber zuerst in den Einstellungen erlauben. In der Regel dürfte das Update per WLAN aber wohl weiter erste Wahl sein – auch wenn das Download-Paket dieses Mal nur 171 MB groß ist.

