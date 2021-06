Wenn ihr mit einem Modell der iPhone-12-Serie liebäugelt und gerne Filme oder Serien streamt, solltet ihr möglichst bald zuschlagen. Denn nur bis zum 29. Juni noch bekommt ihr beim Kauf eines qualifizierten Geräts ein Jahr lang Apple TV+ gratis.

Das Angebot besteht bereits seit einiger Zeit und Apple hat den Aktionszeitraum wiederholt verlängert. Doch damit ist nun Schluss, wie auf der offiziellen Webseite zu lesen ist. Wie 9to5Mac berichtet, soll der Testzeitraum nur noch drei Monate betragen, wenn ihr das Smartphone ab Juli kauft.

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone 12

+ o2 Free M 20 GB

+ 432 € CURVED Aktionsvorteil! Edle Aluminiumkanten (iPhone im neuen Design)

15,5 cm Super Retina OLED Display (1.170 x 2.532 Pixel bei 460 ppi)

20 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 225 MBit/s) mtl./24Monate: 56,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Beachtet, dass ihr iPhone 12 und Co. laut Apple "vor dem 30. Juni" kaufen müsst, um Apple TV+ für ein gesamtes Jahr gratis zu bekommen. Ebenfalls für die Aktion qualifiziert seid ihr, wenn ihr bis zum Stichtag ein anderes iPhone, ein iPad, MacBook, Apple TV (4K), einen Mac oder einen iPod touch kauft.

iPhone 12 mit Apple TV+: So viel spart ihr

Regulär kostet das Abo für Apple TV+ 4,99 Euro monatlich. Über den kompletten Testzeitraum spart ihr also knapp 60 Euro, wenn ihr vor dem 30. Juni ein iPhone 12 oder eines der anderen genannten Geräte kauft. Praktischerweise sind Apples aktuelle Smartphones mit ihren Top-Displays auch ideal für den Film- und Seriengenuss geeignet.

Es gibt allerdings die ein oder andere Einschränkung, die ihr beachten müsst. So kann etwa nur einer aus eurer Familie das Angebot wahrnehmen. Dennoch profitieren auch eure Geschwister bzw. Eltern von dem Test-Abo, denn es lässt sich über die Familienfreigabe mit bis zu fünf Personen teilen. Voraussetzung dafür ist, dass diese ein kompatibles Apple-Gerät nutzen.

Mit anderen kostenlosen Probe-Abos kombinieren könnt ihr das Angebot leider nicht. Wenn ihr euch beispielsweise ein iPhone 12 kauft, müsst ihr euch also entscheiden, ob ihr lieber Apple TV+ oder Apple Arcade (drei Monate) gratis nutzen wollt. Beide Abos laufen nach dem Testzeitraum zum regulären Preis weiter, wenn ihr nicht vor Ablauf der Frist kündigt.

Apple TV+: Exklusive Serien und Filme

Der Streaming-Dienst ist vergleichbar mit Netflix, bietet aber Zugriff auf diverse exklusive Serien und Filme. Highlights im Programmkatalog von Apple TV+ sind beispielsweise "The Morning Show" mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon sowie "See" mit Jason Momoa, den ihr womöglich aus "Game of Thrones" kennt. Weitere Eigenproduktionen Apples sind die Serien "For All Mankind", "Teheran" und "Moskitoküste".