Das neue iPhone 12, eine Apple Watch Series 6 oder vielleicht doch das Galaxy Note 20 Ultra? Für Technik-Fans gibt es in diesem Jahr eine Menge spannender Möglichkeiten für Weihnachtsgeschenke. Ihr wisst vielleicht noch nicht was ihr verschenken wollt, aber Google hat schon jetzt 100 Vorhersagen parat.

In wenigen Wochen stehen die Weihnachtseinkäufe an und vermutlich wissen noch nicht alle, was genau in diesem Jahr unter den Baum kommt. Anders sieht das bei Google aus, denn der Internetgigant möchte durch Datenanalyse die 100 beliebtesten Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr vorhersagen. In sieben Kategorien werden die Produkte zusammengefasst, ganz vorne mit dabei sind natürlich Smartphone-Flaggschiffe wie das Apple iPhone 12 und das Galaxy Note 20 Ultra.

Google Pixel 4a und 5 zu Weihnachten?

Aber auch die neuen Google-Smartphones Pixel 5 und Pixel 4a werden wohl in diesem Jahr Freude bereiten. Zusammengestellt wurde die Liste durch die mehrmonatige Auswertung der Google-Suchanfragen. Dabei wurde errechnet, welche Produkte besonders populär waren. Daraus wiederum wurde eine Vorhersage für das kommende Weihnachtsgeschäft erstellt.

Für den persönlichen Kontakt

Eine Garantie gibt Google auf diese Spekulation natürlich nicht. "Dies ist nur unsere Vorhersage dessen, was sich entwickeln könnte, daher wird es interessant sein, zu sehen, wie sich die Dinge im Laufe der Einkaufssaison tatsächlich entwickeln werden", sagte Google-Sprecher Craig Ewer gegenüber USA TODAY. "Wenn wir in diesem Jahr etwas gelernt haben, dann, dass 2020 voller Überraschungen steckt!“

iPhone 12 gefragter als alle anderen Smartphones

Im Bereich Technik hat sich übrigens kein Smartphone, sondern Nvidias neue Grafikkarte GeForce RTX 3080 den ersten Platz gesichert. Diese neue High-End-Hardware ist nur sehr begrenzt verfügbar und noch sind viele Interessenten hier leer ausgegangen. Erst auf Platz vier findet sich das iPhone 12 und das Galaxy Z Fold 2 schafft es immerhin auf Platz elf. Bei einem Preis nahe der 2.000-Euro-Marke ist das Gerät aber wohl eher ein Geschenk für Gutbetuchte.

Wenig überraschend ist wohl auch die Platzierung von Playstation 5, Xbox Series X und Xbox Series S. Die drei neuen Spielekonsolen nehmen im Gaming-Ranking die ersten drei Plätze ein. Aber vermutlich brauchte es nicht die Big-Data-Analyse von Google um herauszufinden, dass die Konsolen an Heiligabend unter vielen Bäumen liegen werden.