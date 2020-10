iPhone 12 günstiger als nie zuvor? Preise aufgetaucht

Her damit 8

Im Herbst 2020 wird Apple das iPhone 12 offiziell vorstellen. Einen Termin haben wir zwar noch immer nicht, dafür aber eine Vermutung zum Keynote-Datum. Bis dahin versorgt uns die Gerüchteküche zuverlässig mit weiteren Infos. Nun hat ein Twitter-Nutzer die vermeintlichen Preise der vier erwarteten Modelle veröffentlicht. Und offenbar wird der Einstieg in die Apple-Welt günstiger als im Jahr 2019.

Apple selbst hat bislang keine Informationen zum kommenden iPhone 12 bekanntgegeben. Dennoch sind zahlreiche Details schon an die Öffentlichkeit gedrungen, die womöglich der Wirklichkeit entsprechen. Nachgelegt hat nun Twitter-Nutzer Apple RUMORs, der die angeblichen Preise der kommenden Apple-Smartphones nennt:

iPhone 12 Mini 64GB – $649 128GB – $699 256GB – $799

iPhone 12 64GB – $749 128GB – $799 256GB – $899

iPhone 12 Pro 128GB – $999 256GB – $1,099 512GB – $1,299

iPhone 12 Pro Max 128GB – $1,099 256GB – $1,199 512GB – $1,399



So günstig wie seit dem iPhone 7 nicht mehr

Sollten das die echten Preise sein, wäre das ein Grund zur Freude: Seit der Veröffentlichung der ersten iPhone-Generation im Jahr 2007 ist der Preis für nachfolgende Modelle stetig gestiegen. So kostete bereits das iPhone X bei seiner Veröffentlichung 2017 zwischen 999 bis 1.149 US Dollar. Im Folgejahr veröffentlichte Apple dann allerdings eine günstigere Budget-Variante: das iPhone XR.

Nun scheint uns ein neues Budget-iPhone zu einem niedrigen Preis zu erwarten. Das iPhone 12 Mini dürfte zu einem Preis von 649 US Dollar neue Maßstäbe setzen. Es wäre nämlich 100 US Dollar günstiger als das iPhone 11 zu Release. Zuletzt hatte das iPhone 8 so einen günstigen Veröffentlichungspreis. Allerdings bietet das iPhone 8 noch das "alte" Apple-Design mit breiten Rändern, während das iPhone 12 Mini mutmaßlich auf einen Bildschirm setzt, der fast die gesamte Vorderseite einnimmt.

Auch das Flaggschiff preiswerter?

Auch das iPhone 12 Pro Max mit 6,7 Zoll könnte nach dem Gerücht günstiger an den Start gehen als sein Vorgänger. Zum Vergleich: Das iPhone 11 Pro Max lag vergangenes Jahr bei 1249 US Dollar. Sollte das neue Pro Max wirklich ab 1099 Dollar erhältlich sein, wäre das ein Preisunterschied von knapp 150 Dollar. Und dabei hätte das iPhone 12 Pro Max mit 128 GB doppelt so viel Speicherplatz wie das iPhone 11 Pro Max.

Ihr solltet die genannten Zahlen aber noch mit einer vernünftigen Portion Skepsis betrachten. APPLE RUMORs ist ein Leaker, der gerade erst dabei ist, sich einen Ruf aufzubauen. Im Jahr 2020 war er jedoch sehr aktiv und sagte etwa auch korrekt voraus, dass Apple seine September-Keynote in diesem Jahr auf zwei Online-Veranstaltungen aufsplittet.

Aber wann kennen wir nun die offiziellen Preise? Durch die Corona-Pandemie hat sich bei Apple einiges verschoben. Der Marktstart der neuen Modelle ist angeblich erst im November. Die Keynote zum iPhone 12 könnte am 13. Oktober stattfinden.