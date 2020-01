iPhone 12 Pro: So genial könnte die neue Farbe aussehen

Das iPhone 12 Pro soll in einer neuen Farbe auf den Markt kommen: "Navy Blue" ersetzt 2020 offenbar die nachtgrüne Variante, in der das iPhone 11 Pro erhältlich ist. Wie das Apple-Smartphone in Blau aussehen könnte, demonstriert das Video über diesem Artikel.

Das Konzept von EverythingApplePro zeigt das komplette iPhone-12-Lineup in "Navy Blue". Leaker Max Weinbach zufolge wird aber nur das iPhone 12 Pro (Max) in Blau auf den Markt kommen. Der Clip weist zu Recht darauf hin, dass Weinbach in der Vergangenheit nicht immer richtig lag. Er hat aber beispielsweise das grüne iPhone 11 Pro korrekt vorhergesagt.

iPhone 12 Pro: Neue Farbe, altes Design?

Das Video zeigt nicht nur eine neue Farbe, sondern auch ein neues Design. Ein Bericht aus Japan deutete jedoch zuletzt an, dass das iPhone 12 Pro den Modellen der letzten Jahre sehr ähnlich sehen könnte. Das ist auch EverythingApplePro nicht entgangen: Der Moderator des Videos zeigt sich überaus enttäuscht darüber, weist aber auch darauf hin, dass es sich um ein bislang unbestätigtes Gerücht handelt.

Zudem habe der renommierte Apple-Fachmann Ming-Chi Kuo ein Design vorhergesagt, wie es in dem Video zu sehen ist. Der Analyst hat seine Treffsicherheit in der Vergangenheit ein ums andere unter Beweis gestellt. Die Render-Bilder sind bereits vor einiger Zeit entstanden und basieren daher auf Kuos Prognosen. EverythingApplePro habe sie erst jetzt veröffentlicht, da man noch auf eine "Bestätigung" des blauen iPhone 12 Pro warten wollte. Der Weinbach-Leak war dafür offenbar gut genug.

iPhone 12: Vier Modelle für 2020

Das im Video dargestellte iPhone-12-Lineup wird Gerüchten zufolge vier Modelle beinhalten. Darunter befinden sich angeblich zwei Standard-Modelle, von denen eines 5,4 und das andere 6,1 Zoll in der Diagonale messen soll. Beide erhalten offenbar eine Dual-Kamera. Die Triple-Kamera bleibt wohl dem 6,1 Zoll großen iPhone 12 Pro und dem iPhone 12 Pro Max (6,7 Zoll) vorbehalten. Alle Geräte sollen 2020 erscheinen und 5G unterstützen, die beiden teureren auch das extrem schnelle mmWave-5G.

Wie gefällt euch das blaue iPhone 12 Pro (Max)? Würde Apple euren Geschmack damit treffen?