Wie gut wird das Display des iPhone 12 Pro? Neue Gerüchte schreiben dem Top-Smartphone einen leistungsstarken Bildschirm zu. Außerdem soll er ein Feature besitzen, das ihn von der Standardversion abhebt.

Das iPhone 12 Pro und das 12 Pro Max sollen ein Display mitbringen, das die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bietet. Das berichtet der Leak-Experte Ice universe über seinen Twitter-Account. Ihr findet den besagten Tweet weiter unten in diesem Artikel. Allerdings scheint das Feature in den Smartphones noch nicht ganz sicher zu sein: Der Leaker schreibt "if there is no accident", also frei übersetzt "wenn es keinen Unfall gibt".

Gedrosselt für die Akkulaufzeit

Dass 120 Hz in irgendeiner Form in einem der iPhone-12-Modelle eine Rolle spielen, scheint hingegen sicher. Schon lange hält sich das Gerücht, dass Apple in seiner neuen Reihe auf diese hohe Bildwiederholfrequenz setzt. Auch der Apple-Kenner Jon Prosser sagt voraus, dass das iPhone-12-Pro-Display zumindest von der Hardware her in der Lage ist, 120 Hz zu bieten. Apple könne sich aber auch dazu entscheiden, die Rate niedriger zu halten, um den Akku zu entlasten.

Ein hohe Bildwiederholfrequenz kommt vielen Inhalten auf einem Smartphone-Display zugute, die in Bewegung sind. Ein Bildschirm mit 120 Hz kann zum Beispiel grafisch aufwendige Spiele flüssiger darstellen als ein Bildschirm mit 90 Hz. Auch die Animationen, die inzwischen in den meisten Apps und Benutzeroberflächen zu finden sind, profitieren von dem Feature.

iPhone 12: Kleinstes Display am schärfsten?

Auch wenn die 120 Hz wohl dem iPhone 12 Pro und 12 Pro Max vorbehalten bleiben, könnte das Basismodell trotzdem das schärfste Bild bieten. Gerüchten zufolge weist die einfache Variante die höchste Pixeldichte auf. Dies habe vor allem damit zu tun, dass es mit 5,4 Zoll den kleinsten Bildschirm besitzt.

Das iPhone 12 könnte in vielerlei Hinsicht Traditionen von Apple brechen. Gerade erst hieß es, dass Apple insgesamt bis zu sechs unterschiedliche Modelle des Smartphones herausbringen wolle – unter anderem ein sehr günstiges Basis-Modell. Außerdem soll Apple endlich ein starkes Netzteil beilegen. Im Herbst wissen wir mehr, wenn das Unternehmen seine neue Reihe offiziell vorstellt.