Ming-Chi Kuo ist wohl der treffsicherste Apple-Experte überhaupt. Was er nun über das iPhone 12 in Erfahrung gebracht hat, dürfte viele von euch enttäuschen. In seinem jüngsten Bericht macht er unsere Hoffnungen auf zwei erwartete Features zunichte.

So sagt der Analyst etwa voraus, dass uns weder im iPhone 12 noch im iPhone 12 Pro ein 120-Hz-Display erwarte. Hinweise darauf gab es bereits vor einigen Tagen. Doch da Kuos Vorhersagen so gut wie immer eintreffen, haben wir nun wohl traurige Gewissheit. Dem 9to5Mac vorliegenden Bericht zufolge, feiert das Feature wohl erst 2021 in iPhones Premiere.

iPhone 12: Kein 120-Hz-Display nötig?

Sicherlich: Auch ohne 120-Hz-Display wird sich das iPhone 12 gut verkaufen. Die meisten Kunden dürften das Feature gar nicht vermissen. Denn wer noch nie in den Genuss der hohen Bildwiederholrate gekommen ist, weiß nicht, was er verpasst. Doch von einem Flaggschiff im Jahr 2020 erwarten wir, dass es ein 120-Hz-Display mitbringt. Gerade wenn es sich – wie vom iPhone 12 Pro zu erwarten ist – um eines der teuersten Smartphones auf dem Markt handelt.

Neue iPhones, alte Notch

Auch eine schmalere Notch gönnt uns Apple offenbar nicht – außer bei einem Modell: Bei der 5,4-Zoll-Ausführung des iPhone 12 setzt Apple offenbar auf eine etwas kleinere Aussparung für die Frontkamera. Bei allen anderen Modellen soll diese aber genauso breit sein wie bei der aktuellen Generation.

Auch diesbezüglich wartetet die Konkurrenz längst mit praktikableren Lösungen auf, die der Bildfläche mehr Platz bieten. Branchen-Standard ist mittlerweile das Punch-Hole - ein kleines Loch im Display, hinter dem die Frontkamera sitzt.

Immerhin: Schnelles 5G für alle iPhones

Zumindest ein kleiner Trost ist, dass das gesamte iPhone-12-Lineup 5G unterstützen soll. Bei den ersten verfügbaren Modellen seid ihr offenbar auf sub-6GHz-5G beschränkt. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen iPhone 12 (Max) und iPhone 12 Pro (Max) dann auch mit Support für mmWave-5G erscheinen. Zunächst hieß es, dass nur die Pro-Modelle die schnellere Variante des Funkstandards unterstützen würden.