Kaum ist das neue iPhone SE (2020) offiziell, geht es weiter mit neuen Spekulationen zum kommenden iPhone 12. Ein neues Konzept-Video kursiert im Netz, das nicht nur das neue Design verraten soll, sondern auch die Gerüchte über ein paar neue Funktionen aufgreift.

Nachdem wir zuletzt berichtet hatten, dass das neue iPhone Design-Elemente des iPhone 5 und iPad Pro übernehmen könnte, gibt es nun ein Video, in dem die Pro-Variante des iPhone 12 zu sehen sein soll.

Die Macher der Konzept-Illustrationen scheinen sicher zu sein, dass Apple den Weg des iPhone 11 weiterführen wird und bei dem auffälligen Kamera-Design auf der Rückseite bleibt – allerdings nun symmetrisch angeordnet und mit vier Linsen und einem zusätzlichen Sensor bestückt. Im Video heißt es: "Fantastic Five" und unter dem LED-Blitz in der Mitte ist eine kleine Aussparung zu erkennen, in der zum Beispiel ein Time-of-Flight-Sensor sitzen könnte.

Neues Apple-Patent weist auf Reverse Wireless Charging hin

Auch auf der Vorderseite soll es demzufolge notch-frei werden, die Frontkamera soll sich sogar unter dem Display befinden. Der Bildschirm soll ein Pro Retina XDR sein – das nimmt Bezug zu Apples Pro Display XDR: ein Desktop-Bildschirm, der mit 6k auflöst.

Daneben haben wir ein Patent entdeckt, das Hinweise auf Reverse Wireless Charging gibt. Das soll es nicht nur beim iPhone geben, auch iPad, Apple Watch und MacBook könnten die Funktion in Zukunft unterstützen. Dann müsstet ihr eure Geräte nur auf eurem MacBook ablegen – und schon werden sie mit Energie versorgt. Oder andersherum, was allerdings mit Blick auf die Akkukapazitäten wohl wenig Sinn ergibt.

Schon beim iPhone 11 stand diese Funktion im Raum – allerdings hat Apple sie nicht eingeführt. Das neue Patent ist auch nicht als offizielle Bestätigung zu sehen. Es kann durchaus sein, dass es doch ganz anders kommt.