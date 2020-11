Das iPhone 12 entwickelt sich für Apple offenbar zum Erfolg: Vor allem die Top-Modelle iPhone 12 Pro und 12 Pro Max sind Schätzungen zufolge gefragter als zuvor angenommen. Für Apple dürfte das wichtige Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr gut laufen.

Doch nicht nur iPhone 12 Pro und 12 Pro Max kommen dem Apple-Kenner Ming Chi Kuo bei den Kunden gut an, wie AppleInsider berichtet. Die Nachfrage nach anderen Geräten sei ebenfalls höher als erwartet, darunter zum Beispiel das neue iPad Air, die Apple Watch Series 6 und die Apple Watch SE sowie die MacBooks mit dem neuen M1-Chip aus eigenem Haus.

AirPods-Verkäufe hinter Erwartungen

Doch laut Kuo gebe es nicht nur Gewinner: iPhone 12 und iPhone 12 mini kämen etwa weniger gut bei den Kunden an, als zuvor erwartet wurde. Auch die Nachfrage nach AirPods sei bislang zumindest niedriger als angenommen. Offenbar waren die Erwartungen für die Kopfhörer-Verkäufe hoch, nachdem Apple angekündigt hat, die neuen iPhone-Modelle ohne EarPods auszuliefern. Außerdem gebe es Beschränkungen in der Zulieferkette von Apple.

Der Analyst wagt auch einen Ausblick auf 2021: So sollen sich etwa die starken Verkäufe von iPhone 12 Pro und Pro Max bis zum Frühjahr 2021 fortsetzen. In der zweiten Hälfte des Jahres erwartet Kuo neue MacBooks mit M1-Chip, voraussichtlich auch ein MacBook Pro mit 14 Zoll und eines mit 16 Zoll. Die Apple Watch hingegen soll 2021 ein "verbessertes" Design erhalten.

iPhone 12 Pro Max: Top-Kamera und Top-Display

Das iPhone 12 Pro und das 12 Pro Max richten sich durch ihre Features nicht zuletzt an (Hobby-)Fotografen. Wie stark die Ergebnisse der Triple-Kamera sind, hat zum Beispiel bereits der Profi Austin Mann eindrucksvoll demonstriert. Doch auch das Display muss ich Experten zufolge nicht verstecken: In gleich elf Kategorien habe der Bildschirm DisplayMate zufolge Rekorde aufgestellt.

Wenn ihr wissen möchtet, was Apple alles an Hardware in dem Flaggschiff verbaut: Auch einen Teardown des iPhone 12 Pro Max gibt es bereits. Und in Bezug auf die Widerstandsfähigkeit muss sich das Apple-Smartphone auch nicht vor der Konkurrenz verstecken, wie ein Falltest beweist.