Wodurch unterscheiden sich iPhone 12 Pro Max und Galaxy Note 20 Ultra? Ohne Frage werden die beiden Top-Smartphones von Samsung und Apple viel miteinander verglichen werden. Ein Foto soll uns nun die Rückseiten der beiden Geräte nebeneinander zeigen.

Ein Unterschied zwischen dem iPhone 12 Pro Max und dem Galaxy Note 20 Ultra springt sofort ins Auge: Die Kameras der Smartphones sehen sehr unterschiedlich aus. Zwar haben sie die gleiche Position, an der linken oberen Ecke der Rückseite. Doch die Objektive des iPhone-Modells sind anders angeordnet, ebenso wie die Sensoren. Ihr findet das besagte Foto weiter untern in diesem Artikel, das aus dem chinesischen Netzwerk Weibo stammt.

iPhone 12 Pro Max: Kürzer, aber breiter

Auffällig ist an der Kamera des iPhone 12 Pro Max vor allem die Anordnung der Sensoren. Den Gerüchten zufolge soll die Kamera den sogenannten "LIDAR"-Sensor mitbringen, den auch das iPad Pro besitzt. Dieser Sensor ist für 3D-Aufnahmen zuständig – und wird laut Sparrows News im iPhone voraussichtlich etwas kleiner ausfallen als im iPad.

iPhone 12 Pro Max vs. Samsung Galaxy Note 20 Ultra (© 2020 Weibo/老爆科技)

Außer durch die Kameras unterscheiden sich iPhone 12 Pro Max und Galaxy Note 20 Ultra auch durch die Maße. Sollte das Bild der Wirklichkeit entsprechen, ist das neue große iPhone ein gutes Stück kürzer als das Galaxy Note 20 Ultra. Dafür fällt es offenbar etwas breiter aus als das aktuelle Flaggschiff von Samsung.

Wann findet die Keynote statt?

Schon seit Langem heißt es, dass im Design des iPhone 12 viele Elemente des iPad Pro stecken. Dies betrifft neben den etwas flacheren Ecken angeblich auch den besagten LIDAR-Sensor. Darüber hinaus erinnert das Aussehen an iPhone 4 und iPhone 5. Die Keynote zu den insgesamt vier neuen Modellen wird entsprechend mit Spannung erwartet.

Noch nicht ganz klar ist allerdings, wann das Event zu iPhone 12 Pro Max und Co. stattfinden wird. Bislang hat Apple noch keine offiziellen Einladungen verschickt. Möglich ist etwa, dass Apple die Keynote wie gewohnt im September abhält, der Marktstart aber erst ein paar Wochen später erfolgt; oder die Veranstaltung findet ebenfalls etwas später als üblich statt. So oder so: Samsung wird den Release des Galaxy-Note-20-Konkurrenten sicherlich ebenfalls gespannt erwarten.