iPhone 12: Apple-Tipps machen euch für Valentinstag startklar

Valentinstag steht vor der Tür und ihr wollt diesen Tag mit eurer großen Liebe auf Fotos festhalten? Dann hat Apple einige Foto-Tipps für euer iPhone 12 Pro-Modell parat.

Zusammen mit Nathan Underwood von Tulipina, einem der weltweit führenden Blumendesign-Studios, gibt Apple einige Tipps, wie ihr Objekte wie Blumen mit dem iPhone 12 Pro und dem iPhone 12 Pro Max professionell in Szene setzt. Und das Schöne dabei ist: Diese Tricks lassen sich auch für eure Liebste oder euren Liebsten nutzen.

iPhone 12 Pro: Schöne Bilder dank vielseitigem Kamerasystem

Dank einer leistungsstarken und rechnergestützten Kamera bietet euch das iPhone 12 Pro (Max) das optimale Werkzeug für wunderschöne Fotos an die Hand. Zwar wirkt eine Auflösung mit 12 MP auf dem Datenblatt nicht so spektakulär wie die 108-MP-Kamera vom Xiaomi Mi 10 Pro, doch Apple versteht es, die Hardware dank guter Softwarelösungen bis zum Anschlag auszureizen.

Für euer Shooting ist wichtig zu wissen, welche Kamerafeatures das iPhone 12 Pro (Max) mit sich bringt. So sorgt der LiDAR-Scanner für einen schnelleren Autofokus bei wenig Licht. Deep Fusion in jeder Kamera verbessert eure Fotos und passt sie der Umgebung an und Smart HDR 3 sorgt für einen perfekten Weißabgleich, Kontrast, Sättigung und Texturen in euren Fotos.

Und dank Apples neuem ProRAW-Format besitzt ihr stetige und kreative Kontrolle über Farbe, Details und den Dynamikumfang eurer Bilder. Dabei könnt ihr sie direkt auf eurem iPhone 12 Pro (Max) oder später am Computer bearbeiten. Ausprobieren lohnt sich auf jeden Fall, da ihr das native Bild stetig gespeichert habt und ihr Änderungen jederzeit rückgängig machen könnt.

Das Objekt richtig in Szene setzen

Doch die Technik ist nur die halbe Miete für ein schönes Shooting. Um wunderschöne Bilder mit eurem iPhone 12 zu zaubern, solltet ihr zuerst das Set-up einrichten. Alles beginnt dabei mit der Beleuchtung. Diffuses natürliches Licht, zum Beispiel gleichmäßig verteiltes Sonnenlicht, sorgt für eine ideale Ausleuchtung eures Objektes sowie schönen und kräftigen Farben.

Danach sucht ihr euch einen passenden Hintergrund. Grau- und Blautöne mit minimalen Mustern funktionieren oft sehr gut, wenn ihr den Fokus auf eurem Objekt behalten wollt. Ablenkende Muster wie Streifen oder Punkte solltet ihr vermeiden. Sonst verliert ihr euer Motiv in den Hintergrund.

Zuletzt ist der Bildausschnitt entscheidend. Zwar könnt ihr ein Bild auch im Nachhinein beschneiden, doch ihr lauft Gefahr, digital heranzoomen zu müssen. Das Ergebnis ist dann ein Verlust von Bildqualität. Entscheidet euch also schon beim Fotografieren, wie nah oder fern ihr mit eurem iPhone 12 vom Objekt steht und welche Bereiche nicht mehr auf dem Foto zu sehen sein sollen.

Wer noch mehr Tipps sucht oder das genaue Vorgehen zum perfekten Shooting im Detail nachlesen möchte, der kann direkt auf Apples Newsroom gehen und sich Nathan Underwoods Erfahrungen mit dem iPhone 12 Pro anschauen.