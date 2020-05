iPhone 12 Pro im Video: Dieser Traum in Blau muss wahr werden!

Nach wie vor hält sich das Gerücht, dass uns ein iPhone 12 Pro in Blau erwartet: "Navy Blue" ersetzt angeblich das "Nachtgrün", in dem das iPhone 11 Pro erhältlich ist. Das Konzept-Video über diesem Artikel weckt sicherlich nicht nur bei uns die Vorfreude auf die blaue Variante.

Verantwortlich für den Clip zeichnet Mauro Battino von ConceptsiPhone. Der YouTube-Channel veröffentlicht regelmäßig Design-Konzepte zu Apple-Produkten. Dieses Mal bekommen wir ein iPhone 12 Pro in Blau zu sehen, das wohl selbst Apple kaum besser hätte in Szene setzen können. Allerdings müsst ihr euch ein wenig gedulden: Das blaue Wunder hebt sich Battino bis kurz vor Schluss auf. Wer es nicht aushalten kann, springt einfach gleich zu Minute 1:30.

iPhone 12 Pro in Blau: Wie stehen die Chancen?

Neben dem Standardmodell zeigt sich auch das iPhone 12 Pro Max in blauem Anstrich. Wir finden, die Farbe steht den Apple-Smartphones sehr gut. Ähnlich wie das Nachtgrün beim iPhone 11 Pro sorgt sie für einen elegant-zurückhaltenden Look. Premium-Optik ohne viel Bling-Bling sozusagen. Wenn das genau euer Ding ist, gilt es, die Daumen zu drücken. Denn noch ist nicht bestätigt, dass Apple seine nächsten Flaggschiffe tatsächlich in "Navy Blue" herausbringen wird.

Hoffnung macht, dass diese Annahme auf Informationen von Leaker Max Weinbach beruht. Auch der liegt zwar nicht immer richtig, kann aber eine ganz gute Trefferquote vorweisen. Von daher könnte es gut sein, dass er auch dieses Mal Recht behält.

iPhone 12 bleibt außen vor

Einen Wermutstropfen gibt es aber: Nur die Pro-Modelle sollen in "Navy Blue" erscheinen. Das günstigere iPhone 12 wird es in dieser Farbe angeblich nicht geben. Tatsächlich klingt das wahrscheinlich. Denn bereits bei iPhone 11 und 11 Pro Max setzte Apple auf eine unterschiedliche Farbauswahl. So könnte es also auch diesmal kommen.

Wer Grün will, kann gleich zuschlagen

Ein bisschen schade wäre es aber schon, wenn Blau Grün ersetzen würde. Denn auch das Nachtgrün beim aktuellen Modell gefällt uns sehr gut – und offenbar auch vielen anderen: Kurz nach dem Start des iPhone 11 Pro hieß es jedenfalls, die meisten Käufer entschieden sich für die grüne Ausführung. Immerhin: Bis auf Weiteres habt auch ihr noch die Gelegenheit dazu.

Tipp der Redaktion: Das iPhone 11 Pro in Nachtgrün – aber auch anderen Farben – gibt es bei uns aktuell zum Sonderpreis zusammen mit dem "o2 Free Unlimited Max"-Tarif, der euch unbegrenztes Datenvolumen beschert. Ideal für alle Apple-Fans, die auch unterwegs endlos Videos streamen oder Spotify hören wohlen.