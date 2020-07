Wie viel RAM spendiert Apple dem iPhone 12? Im Vergleich zu Android-Smartphones kommt das iPhone bislang stets mit relativ wenig Arbeitsspeicher aus. Doch mit dem seinen neuen Top-Smartphones 2020 könnte Apple in diesem Bereich ein bedeutendes Upgrade vornehmen.

"Professional 6 GB, General 4GB" – so wenig Text der Tweet des Leak-Experten L0vetodream enthält, so aussagekräftig ist er dennoch. Die Interpretation liegt nahe: Das iPhone 12 wird einen 4 GB großen Arbeitsspeicher mitbringen, die beiden Pro-Modelle einen 6 GB großen Arbeitsspeicher. Damit hätten die beiden Top-Ausführungen jeweils 50 Prozent mehr RAM an Bord als ihre Vorgänger: Im iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max sind jeweils 4 GB RAM verbaut. Ihr findet den Tweet weiter unten in diesem Artikel.

iPhone 12 Pro (Max) enteilt

In Bezug auf den Chipsatz müsst ihr aber offenbar mit dem Standardmodell des iPhone 12 keine Abstriche in Kauf nehmen. In allen Smartphones soll der A14 verbaut sein, der nach dem neuen 5nm-Verfahren hergestellt wird. Zum Vergleich: In allen Modellen des iPhone 11 kommt der A13 zum Einsatz, zusammen mit 4 GB RAM.

Mit diesem Schritt würde Apple seine Top-Smartphones noch deutlicher von den Standardmodellen abheben. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Leak-Experte mit seiner Vorhersage zum iPhone 12 Recht behält. Laut 9to5Mac habe er in der jüngeren Vergangenheit mit zahlreichen Aussagen zu Apple-Produkten ins Schwarze getroffen, sowohl zu Hard- als auch zu Software.

Vier Modelle, drei Größen

Den Gerüchten zufolge wird Apple das iPhone 12 in insgesamt vier verschiedenen Modellen auf den Markt bringen. Die Standardversion soll in den Displaygrößen 5,4 und 6,1 erscheinen. Das Pro-Modell soll einen 6,1-Zoll-Bildschirm besitzen, das Pro Max sogar einen mit 6,7 Zoll. Wie riesig dieser ausfällt, zeigt euch ein Vergleich anhand von 3D-Modellen.

Eine spannende Frage wird sein, wie groß die Preisunterschiede zwischen den Modellen des iPhone 12 ausfallen. Aktuellen Gerüchten zufolge könnte die Basisvariante zum Release rund 50 Euro teurer sein als der Vorgänger. Und dass, obwohl Apple mutmaßlich auf Kopfhörer und Netzteil in der Packung verzichtet. Anfang September 2020 wissen wir mehr, wenn Apple die neuen Geräte auf seiner Keynote vorstellt.