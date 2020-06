Wie groß fallen die unterschiedlichen Versionen des iPhone 12 aus? Schon lange heißt es, dass Apple sein neues Smartphone in vier Versionen veröffentlicht – aber nur in drei unterschiedlichen Größen. Ein Video demonstriert uns nun anhand von 3D-Modellen die Größenunterschiede.

In dem Video von iUpdateOS wird deutlich, dass Apple mit dem iPhone 12 voraussichtlich ein Gerät veröffentlicht, das sehr handlich ist. Ein anderes Video hat uns bereits gezeigt, dass es trotz seines 5,4 Zoll großen Displays insgesamt kleiner ausfällt als das iPhone SE (2020). Außerdem wird einmal mehr klar, was für ein Brocken uns mit dem iPhone 12 Pro Max (6,7 Zoll) erwartet. Ihr findet das besagte Video am oberen Ende dieses Artikels.

Design aus einem Guß

Das Video zeigt uns auch, dass die drei unterschiedlichen Modelle trotzdem ein einheitliches Design aufweisen. Die Mischung aus iPad Pro und iPhone 5 sieht offenbar nicht nur hochwertig aus, sondern fühlt sich dem Moderator im Video zufolge auch sehr gut an. Ein Vorteil des "neuen" Designs gegenüber den stärker abgerundeten Ecken, die uns seit dem iPhone 6 begleiten: Ihr könnt das iPhone 12 in vertikaler Ausrichtung hinstellen, ohne dafür eine Halterung zu benötigen.

Zu beachten ist, dass die Modelle in dem neuen Video nicht den tatsächlichen Kameraaufbau der verschiedenen Ausführungen zeigen. Offenbar gab es bei dem Hersteller der 3D-Modelle nur ein Modul, das eine Triple-Kamera beinhaltet. Das Basismodell des iPhone 12 wird aber voraussichtlich nur eine Dualkamera bieten.

Krasse Kamera, kein Netzteil?

Wenn ihr es auf besondere Kamera-Features abgesehen habt, sind für euch vermutlich vor allem das iPhone 12 Pro und 12 Pro Max interessant. Gerüchten zufolge könnt ihr mit den beiden Geräten Superzeitlupen aufnehmen – in 4K und mit 240 fps (Bildern pro Sekunde). Möglicherweise stattet Apple aber auch nur das Flaggschiff der Reihe mit diesem Feature aus.

Allerdings müsst ihr möglicherweise auch auf manches Zubehör verzichten. Angeblich soll Apple das iPhone 12 ohne EarPods ausliefern – und ohne Netzteil. Dadurch könnte das Unternehmen die Verkäufe seiner AirPods und des mutmaßlichen neuen Power-Adapters mit 20 Watt Leistung fördern. Im Herbst 2020 wissen wir mehr, wenn Apple seine neue Reihe vorstellt. Dann können wir uns auch endlich ein Bild davon machen, wie klein und groß die neuen Modelle sind.