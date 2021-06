Es scheint so, als würde Apple mit dem iPhone 13 eine alte Farbe zurückbringen. Ein pinkes Apple-Handy gab es zu zuletzt 2013, mit der Veröffentlichung des iPhone 5c. Das verhältnismäßig günstige Smartphone sollte mit der Farbvariante eine andere Käuferschaft ansprechen.

Apple möchte sich mit der iPhone-13-Reihe offenbar von seiner bunten Seite präsentieren. Nachdem wir bereits erfahren haben, dass es ein rotes, ein bronzenes und ein mattschwarzes Modell geben soll, kommt nun gerüchteweise auch noch ein pinkes hinzu.

Iphone 13 pink color!😍😍😍



credit: Iphone13 pic.twitter.com/yikY1XHDwf — MAJひ⁶𓅓 ᡕᠵ᠊ᡃ࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘𐡏⁻ ⁻ (@ykmaj6) March 26, 2021

Die pinke Variante des iPhone 13 ist vor allem deshalb interessant, weil es schon lange her ist, dass Apple uns ein Smartphone in dieser gewagten Farbe präsentiert hat. Zuletzt sahen wir sie am iPhone 5c, das 2013 auf den Markt kam.

iPhone 13 mini in Pink?

Wie wir alle wissen, war das iPhone 5c seinerzeit die günstige Alternative zum iPhone 5s. Anstelle einer Aluminium-Rückseite setzte es auf weniger hochwertiges Polycarbonat und bekam einen weniger leistungsfähigen Vorjahreschip ab. Apple wollte mit dem iPhone 5c eine jüngere Käuferschaft ansprechen, die sich das Premium-Modell nicht leisten konnte. Die pinke Farbvariante sollte dabei helfen, versagte jedoch, denn das iPhone 5s verkaufte sich dreimal so gut.

Eine c-Variante gab es seitdem nicht mehr, aber sehr wohl günstigere Alternativen zum High-End-Flaggschiff. Aktuell erfüllen die iPhone-SE- und die iPhone-mini-Reihe diese Funktion. Da für September 2021 kein neues SE-Modell erwartet wird, sondern nur ein iPhone 13 mini, dürfen wir annehmen, dass die pinke Farbvariante hier ihr Comeback feiert.

Kaschieren die neuen Farben fehlende Innovationen?

Obwohl Apple selbst wie üblich noch keine offiziellen Informationen herausgegeben hat, ist im Netz bereits fast alles über die iPhone-13-Reihe bekannt. Leaker und Branchenexperten haben aufgedeckt, dass die 2021er-Flaggschiffe mit dem A15-Bionic-Chip sowie einem 120-Hertz-LTPO-Display ausgestattet sein sollen. Letzteres sorgt nicht nur für eine superflüssige Bildwiedergabe, sondern spart auch viel Energie. Außerdem werden eine minimal kleinere Notch und eine verbesserte Kamerastabilisierung erwartet.

Alles in allem wirkt das iPhone 13 damit mehr wie ein Update und nicht wie eine neue Reihe. Um darüber hinwegzutäuschen, könnte Apple zu einem psychologischen Trick greifen und mit vielen neuen Farbvarianten für Aufsehen sorgen. So schätzen wir die Sache jedenfalls ein. Die Apple-Keynote wird zeigen, ob wir mit der Vermutung richtig lagen.