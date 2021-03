Die Display-Kerbe gehört bei iPhones seit einigen Jahren zu den markantesten Design-Merkmalen – und zu den umstrittensten. Seit Jahren bemängeln manche die Präsenz der Notch als optischen Makel. Beim iPhone 13 scheint Apple auf die Kritik zu reagieren. Einem Bericht zufolge soll die Kerbe deutlich schrumpfen.

Der Hinweis zur neuen Kerbe bei der kommenden iPhone-Generation stammt von einem Foto, das der griechische Reparatur-Dienstleister iRepair an MacRumors schickte. Auf dem Bild soll die Front-Glasscheibe von allen Modelle des iPhone 13 zu sehen sein.

iPhone 13 Front Glass Reveals Smaller Notch With Earpiece Relocated to Top Bezel https://t.co/3eAmyPSCq0 by @rsgnl pic.twitter.com/0xnzkYVuoS — MacRumors.com (@MacRumors) March 23, 2021

Entsprechend sind die drei Größen 5,4 Zoll, 6,1 Zoll und 6,7 Zoll vertreten, die Apple auch beim iPhone 12 verwendet. Alle drei Panel haben zwar die iPhone-typische Kerbe auf der Oberseite – doch bei genauerem Hinschauen fällt ein wichtiger Unterschied zur aktuellen iPhone-Generation auf: Die Notch ist deutlich kleiner als die bisherige Variante.

iPhone 13: So schafft Apple Platz

Zusätzlich zu den kleineren Maßen fallen weitere Unterschiede auf. Der Telefonie-Lautsprecher wandert offenbar auf die Oberseite des Gehäuserahmens, wodurch in der eigentlichen Kerbe nicht mehr so viel Platz wie zuvor benötigt wird. Das passt zu früheren Berichten von Ming-Chi Kuo. Der Apple-Experte sprach von Änderungen an den Komponenten, die innerhalb der Notch verbaut sind.

Apple nutzt die Notch unter anderem für die Unterbringung der Face-ID-Komponenten. Diese sollen beim iPhone 13 soweit verkleinert und zusammengeführt worden sein, dass die Display-Kerbe nicht mehr so groß wie bisher sein muss.

iPhone mit Punch-Hole ab 2022?

Wenn Apple die Kerbe bei den voraussichtlich wieder im Herbst erscheinenden neuen iPhones tatsächlich verkleinert, wäre es die erste größere Designänderung an der Notch seit deren Ur-Variante im iPhone X. Hinter sich lassen will Apple die Display-Aussparung angeblich 2022: Ähnlich wie bei diversen Android-Smartphones ist dann mit einem Punch-Hole-Design zu rechnen – zumindest bei manchen Modellen. Die Kerbe würde in dem Fall also einem kleinen Loch weichen. Entsprechende Informationen sind derzeit aber noch sehr vage.

