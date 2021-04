Sieht so das iPhone 13 Pro Max aus? Angeblich lässt Apple die Kamera wachsen und wachsen und wachsen. Die Linsen sollen künftig extrem aus dem Gehäuse herausschauen.

Der YouTuber Filip Koroy hat auf seinem Kanal EverythingApplePro ein Video veröffentlicht, in dem er das angebliche Design des iPhone 13 Pro Max präsentiert. Als Quelle dienten ihm unter anderem die letzten Gerüchten zu den neuen Apple Smartphones. Bevor ihr ins Video schaut, warnen wir euch vor: Die Optik auf der Rückseite ist kein Kandidat für "Liebe auf den ersten Blick":

Da die Hersteller in ihren Geräten immer größere Sensoren verwenden, lassen sich die Linsen längst nicht mehr im Gehäuse verstecken. Das kennt ihr bereits von vielen anderen Premium-Smartphones. Beim iPhone 13 Pro Max scheint Apple aber die Grenzen des guten Geschmacks ausloten zu wollen. Die Rede ist von einem massiven Größenunterschied im Vergleich zur aktuellen Serie. Koroy spricht über das neue Pro Max daher von einem echten "Bad Boy".

Gehäuse bleibt gleich, aber die Kamera wird gigantisch

iPhone 12 Pro Max und iPhone 13 Pro Max sind offenbar in Höhe und Breite identisch. Das Kamera-Modul hingegen soll beim neuen Modell deutlich größer sein und damit viel mehr von der Rückseite einnehmen, als in den aktuellen Geräten:

iPhone 12 Pro Max: 31,79 mm x 34,24 mm(Höhe x Breite)

iPhone 13 Pro Max: 36,56 mm x 37,62 mm

Eine weitere optische Neuerung: Die Kamera des iPhone 12 Pro Max schaut bereits 2,78 mm aus dem Gehäuse. Beim iPhone 13 Pro Max ist sie noch einmal um 30 Prozent gewachsen, also ein ordentliches Stück. Das Modul schaut künftig 3,65 mm heraus. Heißt: Wenn ihr das Smartphone auf Tisch legt und es bedienen wollt, dürfte es eine wackelige Angelegenheit werden.

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone 12 + o2 Free M Boost 40 GB + Apple AirPods Pro Aluminiumkanten in Raumfahrt-Qualität (iPhone im neuen Design)

15,5 cm Super Retina XDR OLED Display (1.170 x 2.532 Pixel bei 460 ppi)

40 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 225 MBit/s) 67,99 € mtl./24Monate: 62,99 einmalig: 1,00 € zum shop

iPhone 13 Pro Max: Qualität verkürzt Eingewöhnungszeit

Das Kamera-Modul selbst soll künftig runder sein und einen nahtlosen Übergang zur restlichen Rückseite liefern – was sehr edel aussehen soll. Dennoch: Laut Koroy muss man sich an das Design des iPhone 13 Pro Max mit dem "verrückt großen Ding" erst einmal gewöhnen. Die Eingewöhnungszeit an die Kamera-Optik soll aber die Qualität der Bilder verkürzen, heißt es.

In einer kurzen Sequenz zeigt der YouTuber auch, wie es Apple gelingt, die Notch im iPhone 13 etwas schrumpfen zu lassen. Im Vergleich zu den aktuellen Modellen fliegt offenbar die Hörmuschel aus der Display-Aussparung. Diese scheint künftig außerhalb des Displays und im Gehäuserahmen integriert zu sein.

Deal Apple iPhone 12 Pro + o2 Free M Boost 40 GB + Apple AirPods Pro mtl./24Monate: 79,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Deal Apple iPhone 12 + o2 Free M Boost 40 GB + Apple AirPods Pro 67,99 € mtl./24Monate: 62,99 einmalig: 1,00 € zum shop