Das größte Apple Event 2021 startet in Kürze. Hier könnt ihr die Apple Keynote im Live-Ticker mitverfolgen. Der Hersteller aus Cupertino wird mit dem iPhone 13 das nächste Apple-Smartphone in all seinen Varianten vorstellen. Unser Live-Ticker hält euch in Echtzeit auf dem Laufenden.

Auch 2021 hält Apple das iPhone-Event im September digital ab. Los geht es am heutigen Dienstag, den 14. September 2021, um 19:00 Uhr deutscher Zeit im Apple-Livestream, den ihr auch über diesem Artikel anschauen könnt.

Begleitend dazu starten wir kurz vor Beginn der Keynote hier unseren Live-Ticker für euch. Neben dem Phone 13 dürfte uns wohl die Apple Watch 7 erwarten. Aber auch weitere Hardware wie neue AirPods könnte Apple heute vorstellen.

iPhone 13: Der Live-Ticker zur Vorstellung

Warten auf die Keynote: Alle Infos zu iPhone 13, Apple Watch & mehr

Wenn ihr vor Beginn unseres Live-Tickers noch einmal euren Informationsstand zu den erwarteten Produkten auffrischen wollt, liefern wir euch vorab die passenden Zusammenfassungen. Bei uns erfahrt ihr in der Gerüchte-Übersicht zum iPhone 13, welche Ausstattung das diesjährige Apple-Handy bieten könnte. Auch das neue Design der Apple Watch Series 7 ist bereits in Leaks gesichtet worden.

Gerüchten zufolge soll Apple aber noch weitere Produkte geplant haben. Dies könnte also nicht die letzte Präsentation des Unternehmens in diesem Jahr gewesen sein. Wir verraten euch in einem weiteren Überblick, welche Neuvorstellungen wir bei den verbleibenden Apple-Events 2021 allgemein erwarten.