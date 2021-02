Freunde von kleinen Displays aufgepasst: Apple plant womöglich eine mini-Variante seiner zukünftigen iPhone-13-Reihe. Trotz stagnierender Verkaufszahlen des iPhone 12 mini in den USA scheint der Hersteller am Konzept eines Hosentaschen-Smartphones festzuhalten.

Die aktuelle iPhone-12-Riege wartete erstmals mit einer mini-Version auf – und das kam, zumindest in den USA, nicht so gut an. Die Verkaufszahlen des iPhone 12 mini sind in Übersee derzeit so schlecht, dass Apple Gerüchten zufolge die Produktion des kleinen Smartphones nicht weiterführen möchte. Umso erstaunlicher ist die Einschätzung, die der bekannte Leaker und Apple-Kenner Jon Prosser nun gegeben hat: Laut ihm plant Apple ein iPhone 13 mini zusammen mit den Premium-Modellen der kommenden Smartphone-Reihe.

iPhone 13 mini – woher der Sinneswandel?

Jon Prosser überrascht mit seinem mini-Leak und doch gibt es Hinweise, die als Begründung für Apples Schritte gelten könnten: Gizmochina zufolge soll es keinen direkten Nachfolger des iPhone SE geben. Die Neuauflage des beliebten Klassikers und das iPhone 12 mini sind derzeit die einzigen Apple-Handys mit kleiner Displaygröße und stehen daher in unmittelbarer Konkurrenz. Dennoch scheint Apple einen Plan für ein zukünftiges SE zu haben. Laut Gizmochina sei ein iPhone SE Plus in Planung – gewissermaßen ein aufpoliertes SE mit dem einen oder anderen zusätzlichen Feature.

Ohne das iPhone SE und das iPhone 12 mini gäbe es gar kein Hosentaschen-Handy mehr im Sortiment. Was in den USA keine allzu großen Schmerzen verursachen dürfte, kommt vermutlich im Rest der Welt nicht so gut an. In Deutschland gibt es immer noch einige Liebhaber von Handys mit Displaydiagonalen von bis zu 5 Zoll. Möglicherweise setzt Apple deshalb weiterhin auf die Produktion eines kleinen iPhones. Vielleicht überrascht der Hersteller aber auch mit einem innovativen Konzept für das nächste mini-iPhone. Good to know: Die Namensgebung des zukünftigen kleinen Handys ist noch nicht final. Gizmochina zufolge könnte aus iPhone 13 auch ein iPhone 12S werden.