Bekommt das iPhone 13 ein Feature, das die direkte Konkurrenz in den Schatten stellen würde? Im Netz ist ein Apple-Patent aufgetaucht, dass ein 240-Hz-Display in Aussicht stellt. Das wäre eine echte Ansage an Samsung, Xiaomi, Huawei und Co.

Aktuell sind 120-Hz-Displays der letzte Schrei und in immer mehr Android-Smartphones zu finden. Dort sorgen sie für besonders flüssige Animationen – etwa beim Scrollen auf Webseiten, beim Zocken und in der Benutzeroberfläche generell. Apple ist einer der wenigen Hersteller, der bei seinen Handys noch ausschließlich auf 60 Hz setzt. Sollte das iPhone 13 tatsächlich ein 240-Hz-Display bekommen, würden die Kalifornier das Feld von ganz hinten aufrollen und plötzlich die Pole Position einnehmen. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass das von PatentlyApple enthüllte Konzept Realität wird?

iPhone 13 mit 240 Hz: Was ist dran?

Wenn Apple die Bildwiederholrate beim iPhone 13 nicht deutlich in die Höhe schraubt, wäre das eine herbe Enttäuschung. Viele Experten hatten bereits beim iPhone 12 (Pro) mit einem 120-Hz-Display gerechnet. Erst kurz vor dessen Release sickerte durch, dass wir uns erneut mit lediglich 60 Hz begnügen würden müssen. Sicherlich einer der größten Schwächen des aktuellen Line-ups.

Ein 240-Hz-Display wäre eine exzellente Entschädigung für die Wartezeit. Allerdings nennt das Patent das iPhone 13 nicht explizit. Es ist also keineswegs garantiert, dass die beschriebene Technologie dieses Jahr in einem Apple-Smartphone zum Einsatz kommt. Tatsächlich könnte es sogar bei der Idee bleiben. Denn längst nicht alle Patente werden umgesetzt, wie auch Apple-Experte Jon Prosser in seinem neuesten Video anmerkt:

Für die Antragsteller geht es zunächst einmal darum, sich die Rechte an einer Idee zu sichern. Die Existenz des Patents verrät aber zumindest einmal, dass Apple das Thema auf dem Schirm und sich intensiv damit beschäftigt hat. Wir wären also überrascht, wenn uns beim iPhone 13 (Pro) keine hohe Bildwiederholrate erwarten würde. Ob es dann ein 240-Hz-Display oder eines mit 120 Hz wird, bleibt abzuwarten. Bisherige Berichte sprechen eher für Letzteres. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass sich die die Gerüchteküche irrt.