iPhone 13 Pro und Pro Max bieten einen eigentlich guten Makro-Modus, der bislang aber teilweise zu Problemen führt. Da er sich aktuell nur automatisch aktiviert, landen Nutzer ab und an unbeabsichtigt darin. Damit ist dank iOS 15.2 offenbar bald Schluss.

Nach Installation des kommenden Updates scheint es möglich, den Makro-Modus auf dem iPhone 13 Pro (Max) manuell über einen Button im Kamera-Interface zu aktivieren – und vor allem auch zu deaktivieren. Dies geht aus dem Tweet eines App-Entwicklers hervor, der Zugriff auf die zweite Developer Beta von iOS 15.2 hat:

iOS 15.2 finally adds a manual toggle for Macro mode, right from the camera! pic.twitter.com/w3ef3xdCsJ — 🅳🆈🅻🅰🅽 (@DylanMcD8) November 12, 2021

Wie ihr in dem Video seht, funktioniert das ganze folgendermaßen: Sobald die Kamera nah genug für den Makro-Modus an einem Motiv ist, erscheint ein Blumen-Icon im Interface – passend dazu, dass Pflanzen neben Insekten wohl die beliebtesten Makro-Motive sind. Das Icon fungiert dabei als Toggle: Ein Tipp darauf schaltet den Modus an oder aus.

iPhone 13 Pro: "Auto Makro" bleibt Standard

Bevor euch der Schalter für den Makro-Modus im Kamera-UI des iPhone 13 Pro (Max) zur Verfügung steht, müsst ihr euch in die Einstellungen begeben. Denn standardmäßig aktiviert sich der Modus offenbar auch in iOS 15.2 automatisch. Dies lasse sich laut MacRumors aber unter "Einstellungen | Kamera" deaktivieren. Der entsprechende Menü-Punkt dürfte abgeleitet vom englischen "Auto Makro" heißen. Habt ihr den entsprechenden Schalter umgelegt, sollt ihr die Kontrolle über den Makro-Modus selbst in der Hand haben.

iOS 15.2: Wann kommt das Update?

Wie es scheint, wird iOS 15.2 einen der wenigen Kritikpunkte an der iPhone-13-Pro-Kamera adressieren. Bleibt nur noch die Frage: Wann kommt das Update für alle? Einen genauen Termin für den Rollout gibt es noch nicht und er scheint auch nicht unmittelbar bevorzustehen. Denn die aktuelle Version iOS 15.1 läuft erst seit Ende Oktober auf iPhones. Wir gehen daher davon aus, dass Apple das nächste Update frühestens Ende November, eher aber im Dezember ausrollen wird. Welche Features euer iPhone 13 (Pro) dann noch bereichern werden, haben wir vor Kurzem bereits für euch zusammengefasst.