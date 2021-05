Welches Design spendiert Apple dem iPhone 13 Pro Max? Die Antwort liefert der Hersteller erst im Herbst. Bereits jetzt wissen wir aber wohl schon ziemlich genau, wie das High-End-Modell aussehen wird. Erwartet keine großen Neuerungen.

Lewis Hilsenteger von Unbox Therapy hat für ein YouTube-Video ein iPhone 13 Pro Max in die Hände bekommen. Ihr seht den Clip etwas weiter unten im Artikel. Bei dem gezeigten Modell handelt es sich um einen Dummy. Das Gerät funktioniert also nicht, sondern zeigt nur das angebliche Design. Solche Replika sind unter anderem für Hersteller von Schutzhüllen interessant – aber auch für euch. Ihr bekommt schließlich schon relativ früh eine Eindruck, wie das Smartphone aussehen soll.

Kleinere Notch und sonst nichts?

Wie bereits vermutet, bleibt sich Apple in puncto Design treu und lässt vieles beim Alten. Das iPhone 13 Pro Max sieht demnach fast genauso aus wie das aktuelle Modell. Das edle Edelstahlgehäuse hat erneut flache und eckige Kanten, die Anschlüsse sowie die Tasten scheinen ebenfalls an den gleichen Stellen. Die erhoffte Design-Revolution bleibt also aus.

Es scheint nur zwei echte Neuerungen zu geben: Die Notch ist künftig etwas kleiner. Apple schrumpft die Display-Aussparung angelblich um 24 Prozent auf eine Länge von 26,31 mm. Dafür fliegt offenbar die Ohrmuschel aus der Kerbe und ist künftig quasi in den Rahmen integriert. Auf ein iPhone ohne Notch müsst ihr also noch etwas warten.

Dickste Kamera doch nicht so dick?

Der direkte Vergleich mit einem iPhone 12 Pro Max zeigt zudem, dass sich das Design des Kamera-Moduls etwas verändert hat. Hier fallen insbesondere die viel größeren Kameralinsen auf – die auch stärker aus dem Gehäuse herausragen als bisher. Die Objektive wirken allerdings nicht ganz so monströs, wie in anderen Videos, in denen das iPhone 13 Pro Max zu sehen sein soll.

Die größten Neuerungen findet ihr also offenbar eher im Inneren des iPhone 13 Pro Max, darunter ein 120-Hz-Display. Euch erwartet aber insgesamt wohl eher ein kleineres Upgrade, weshalb es nicht ausgeschlossen ist, dass Apple die neue Serie nur iPhone 13S nennen wird; was für Cupertino nicht ungewöhnlich wäre.

Wie findet ihr das Design des iPhone 13 Pro Max? Drückt auf "Gefällt mir", wenn ihr euch auf ein stylisches und edles Modell freut oder auf "Gefällt mir nicht", solltet ihr euch ärgern, weil das 13er nahezu genauso aussieht wie das aktuelle Modell.

