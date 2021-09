Der Vorverkauf für das iPhone 13 ist zu Ende, was bedeutet: Ab heute könnt ihr die neuen Apple-Handys endlich regulär kaufen – sowohl online als auch beim Einzelhändler eurer Wahl. Vorausgesetzt natürlich, euer Wunschmodell ist nicht ausverkauft.

Zumindest bei Apple direkt sind viele Varianten des iPhone 13 zurzeit nicht sofort lieferbar. Wer bis heute mit der Bestellung gewartet hat, muss teilweise einen Monat oder länger durchhalten, bis er sein Gerät bekommt. Besonders knapp sind die Pro-Modelle: Einige Ausführungen des iPhone 13 Pro und des iPhone 13 Pro Max verschickt Apple offenbar erst im November. Die ersten Vorbesteller sollten ihr neues Smartphone dagegen heute erhalten.

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone 13 Pro

+ o2 Free M 20 GB 100 € Wechselbonus! (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

Edelstahl in chirurgischer Qualität (mit Branchenführender IP68 Wasserschutz)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 74,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

iPhone 13 kaufen: Diese Modelle sind knapp

Aktuell bekommt ihr euer iPhone 13 deutlich schneller, wenn ihr es bei einem anderen Anbieter bestellt als direkt beim Hersteller. Zumindest bislang scheinen die Apple-Handys in vielen Onlineshops noch direkt lieferbar zu sein. Einzelne Konfigurationen sind allerdings nicht nur bei Apple schon vergriffen: Das iPhone 13 Pro mit 256 GB etwa, ist vielerorts ausverkauft. Wobei es in Sierrablau noch am ehesten zu finden ist, wie ein kurzer Streifzug durchs Netz ergab. Das iPhone 13 Pro Max ist momentan generell rar.

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone 11

+ BLAU Allnet Plus 13 GB + 2 GB CURVED Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

Liquid Retina HD Display (15,5 cm Diagonale mit IPS Technologie)

15 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 30,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Wie gut sind die neuen Apple-Handys?

Wir haben die neuen iPhones bislang noch nicht getestet, es gibt aber bereits erste Kritiken. In unserer Testübersicht zum iPhone 13 könnt ihr nachlesen, was einschlägige Tech-Magazine und Fachleute zu den Geräten sagen. Besonders beeindruckend scheinen die Kameras zu sein. Aber auch die Akku-Laufzeit hat gegenüber den Vorgängermodellen offenbar spürbar zugenommen.

Wenn ihr euch unsicher seid, welches Modell das richtige für euch ist, empfehlen wir euch unseren Überblick über alle Varianten. Dort seht ihr auch, in welchen Farben das jeweilige Gerät zur Auswahl steht. Zudem haben wir eine Preis-Übersicht zu iPhone 13, iPhone 13 mini , iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max für euch erstellt.