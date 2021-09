Das iPhone 13 ist Apples neues Schmuckstück und jetzt vorbestellbar. Der Pre-Sale hat um 14 Uhr begonnen und allzu lange solltet ihr nicht warten, wenn ihr eines der iPhone-13-Modelle rechtzeitig zum Release in den Händen halten wollt.

Denn obwohl der Marktstart dieses Jahr rechtzeitig erfolgt ist, könnte das iPhone 13 nicht in ausreichender Menge auf Lager sein, um die mutmaßlich hohe Nachfrage vollständig zu decken. Schließlich hält die weltweite Chip-Knappheit weiter an, auch wenn die Situation sich ein wenig entspannt hat. Heißt: Wer zu lange wartet, geht möglicherweise erst mal leer aus.

Günstige Modelle lohnen sich besonders

Was die einzelnen Modelle kosten, erfahrt ihr in unserer ausführlichen Preisübersicht – oder hier in Kurzform:

iPhone 13 mini: 799 Euro (128 GB), 919 Euro (256 GB), 1149 Euro (512 GB)

799 Euro (128 GB), 919 Euro (256 GB), 1149 Euro (512 GB) iPhone 13: 899 Euro (128 GB), 1019 Euro (256 GB), 1249 Euro (512 GB)

899 Euro (128 GB), 1019 Euro (256 GB), 1249 Euro (512 GB) iPhone 13 Pro: 1149 Euro (128 GB), 1269 Euro (256 GB), 1499 Euro (512 GB), 1729 Euro (1 TB)

1149 Euro (128 GB), 1269 Euro (256 GB), 1499 Euro (512 GB), 1729 Euro (1 TB) iPhone 13 Pro Max: 1249 Euro (128 GB), 1369 Euro (256 GB), 1599 Euro (512 GB), 1829 Euro (1 TB)

Ihr seid unentschlossen, welche Konfiguration die richtige für euch ist? Unser Tipp: Die Einstiegskonfigurationen des iPhone 13 und iPhone 13 mini lohnen sich dieses Jahr besonders. Denn Apple hat diesen 128 GB Speicher spendiert. Doppelt so viel wie in den Basisausführungen der direkten Vorgängermodelle. Bereits die günstigsten Varianten bieten also genügend Platz für viele Fotos, Songs, Serien und Filme. Ein Speicher-Upgrade ist dieses Jahr keineswegs Pflicht.

iPhone 13 vorbestellen: Auch bei uns möglich

Wer das iPhone 13 heute vorbestellen möchte, muss das übrigens nicht zwangsläufig bei Apple machen, wo der Andrang sicherlich hoch sein wird. Auch bei uns und anderen Anbietern könnt ihr euch die neuen iPhones jetzt sichern. Zum Beispiel in Kombination mit einem Vertrag, der euch euer Apple-Handy vom ersten Tag an genießen lässt. Wer statt dem brandneuen Gerät lieber sparen möchte, dem empfehlen wir das iPhone 12 Pro, das ihr bei uns nun zu besonders günstigen Konditionen bekommt.

