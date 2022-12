iPhone 14 Pro bleibt knapp: Wie lange hat Apple noch Lieferprobleme?

Das Wichtigste e in Kürze:

Das iPhone 14 Pro ist weiterhin schwer erhältlich

Hersteller Foxconn beginnt langsam, die Produktion wieder hochzufahren

Eine Normalisierung ist frühestens in einem Monat zu erwarten



Wer dieser Tage die Nachrichten verfolgt, hat es sicherlich mitbekommen: Apple kann die Nachfrage nach dem iPhone 14 Pro nicht in ausreichender Menge bedienen. Grund dafür sind die Corona-Lockdowns in China. Wann wird sich die Situation entspannen?

Wie aus einem Bericht von 9to5Mac hervorgeht, ist Apple noch etwa einen Monat davon entfernt, die Produktion des iPhone 14 (Pro) zu normalisieren. Frühestens Ende Dezember oder Anfang Januar sei damit zu rechnen, wie das mit der iPhone-Herstellung beauftragte Unternehmen Foxconn verlauten ließ. Einen offiziellen Zeitplan dafür gibt es nicht, immerhin sei aber inzwischen der Corona-Ausbruch in der größten Fertigungsanlage "unter Kontrolle". Wer rechtzeitig zu Weihnachten ein iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max kaufen möchte, sollte also zuschlagen, solange sich die Gelegenheit dazu noch bietet. Viele Konfigurationen sind im Netz bereits vergriffen und mit Nachschub ist offenbar erst im neuem Jahr wieder zu rechnen.

iPhone 14 Pro: Was hinter den langen Lieferzeiten steckt

Zwar sei der Großteil der Corona-Lockdowns am Fertigungsort Zhengzhou seit Anfang Dezember aufgehoben. Doch Foxconn sei laut einer internen Quelle zunächst nicht direkt zum Normalbetrieb übergegangen und habe länger an der sogenannten Closed-Loop-Produktion festgehalten, als nötig erschien. Die Regelung hat die Arbeiter dazu verpflichtet, 24 Stunden am Tag und bis zu einen Monat lang am Fabrik-Campus zu verbleiben.

Abgesehen von den dadurch unzumutbaren Bedingungen für das Personal, ist durch die Closed-Loop-Produktion auch ein Problem entstanden, dass eine Erhöhung der Kapazitäten erschwert: Da die Mitarbeiter wegen der Ansteckungsgefahr einen Monat lang unter sich bleiben sollten, ist es Foxconn nicht kurzfristig möglich gewesen, das teilweise abgewanderte Personal zu ersetzten.

Eigenen Aussagen zufolge ist das Unternehmen gerade dabei, neue Mitarbeiter zu rekrutieren. Ob diese auch direkt ihre Arbeit aufnehmen können, ist unklar. Da Foxconn eine volle iPhone-14-Produktion erst für den Jahreswechsel in Aussicht gestellt hat, ist davon auszugehen, dass es zu weiteren Verzögerungen kommt. Ein harter Schlag auch für Apple: Analysten zufolge entgehen den Kaliforniern dadurch große Teile des lukrativen Weihnachtsgeschäftes.

iPhone 14 Pro: Hier könnt ihr es noch kaufen

