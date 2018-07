iPhone 2018: 6,1-Zoll-Modell soll in diesen Farben erscheinen

Auf das iPhone X, das iPhone 8 sowie das iPhone 8 Plus sollen in diesem Jahr drei neue Modelle folgen – und zwar in bis zu sechs Farben. Apple soll ein iPhone 2018 sogar in außerordentlich bunten Varianten anbieten.

Die Rede ist vom 6,1-Zoll-Modell, das als einziges iPhone 2018 ein LC-Display erhalten könnte. Das japanische Tech-Portal MacOtakara will von Quellen aus Zulieferkreisen erfahren haben, dass dieses Modell in ebenso farbenfrohen Varianten erscheinen soll wie vor einigen Jahren das iPhone 5c. Zwar lieferte schon der auf Apple spezialisierte Analyst Ming-Chi Kuo eine sehr ähnliche Prognose, doch nennen die Japaner nun andere Farben.

Flash Yellow und Co.

Kuo stellte in seiner Analyse die Farben Grau, Weiß, Blau, Rot und Orange für das mutmaßlich günstigste neue iPhone-Modell für 2018 in Aussicht. MacOtakara nennt nun hingegen die Varianten Weiß, Schwarz, Flash Yellow, Bright Orange, Electronic Blue sowie Taupe oder Gold. Bei "Taupe" handelt es sich übrigens um einen Grauton mit einem leichten Braun-Stich.

Ob die Bezeichnungen "Flash Yellow", "Bright Orange" und "Electronic Blue" für die Modelle in Gelb, Orange und Blau bereits den finalen Optionen im Sortiment von Apple entsprechen sollen, geht aus dem Bericht leider nicht hervor. Genaueres erfahren wir wohl auch erst, wenn Apple im September den Vorhang lüftet und alle neuen iPhone-Modelle für 2018 offiziell vorstellt.