iPhone 2018: Apple soll ein High-End- und ein sehr günstiges Modell planen

Auch 2018 hat Apple offenbar große Pläne für sein iPhone-Lineup. Unter anderem soll dieses Jahr das größte iPhone aller Zeiten auf den Markt kommen, berichtet Bloomberg. Darüber hinaus erscheinen angeblich noch zwei weitere Modelle.

Da die Nachfrage nach dem iPhone X aufgrund des hohen Preises bisher geringer ausfällt als erwartet, plane Apple ein Modell "für jeden" herauszubringen. Eine nicht unwesentliche Rolle spielt dabei ein günstigeres Gerät, das einige der Kernfeatures des Flaggschiffs und dasselbe Edge-to-Edge-Design bieten soll. Da es außerdem angeblich Face ID unterstützen wird, könnte Apple darin sogar die TrueDepth-Kamera verbauen. Allerdings erhalte es einen LCD-Screen statt eines OLED-Bildschirms und ein weniger hochwertiges Gehäuse als das iPhone X.

Für jeden das passende iPhone

Gleichzeitig wolle das Unternehmen aber auch weiterhin all jene bedienen, die sich ein High-End-Gerät wünschen. Der direkte Nachfolger des iPhone X wird sich wohl in erster Linie durch bessere Hardware vom aktuellen Gerät unterscheiden. An der Größe soll sich nichts ändern. Den Platz an der Spitze des iPhone-Lineups werde in Zukunft ein Modell einnehmen, dessen Display in der Diagonale knapp 6,5 Zoll misst. Dennoch soll das Gehäuse des Geräts kaum größer ausfallen als das iPhone 8 Plus. Ermöglicht werde das durch das nahezu randlose Display-Design, das bereits das iPhone X auszeichnet.

Bereits existierende Prototypen des Geräts sollen eine Bildschirmauflösung von 1242 x 2688 Pixeln besitzen. Außerdem könnte das High-End-Modell Platz für zwei SIM-Karten bieten. Sowohl der iPhone-X-Nachfolger als auch das 6,5-Zoll-Modell sollen auf Apples A12-Prozessor zurückgreifen können und könnten möglicherweise in einer goldenen Farbausführung erscheinen.