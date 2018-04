iPhone 2018: Apple will angeblich Bezeichnungen vereinfachen

Ein iPhone 8s soll es im Jahr 2018 nicht geben: Gerüchten zufolge will Apple die Namen für die neuen Geräte in diesem Jahr so einfach wie möglich halten. Dabei sollen bestimmte Bezeichnungen nicht mehr verwendet werden, um die Nutzer nicht zu verwirren.

Als Grundlage für diese These führt der Analyst Robert Cihra die Namen der iPhones von 2017 an: So hat Apple beispielsweise auf das "iPhone 7s" verzichtet und neben dem iPhone X direkt auf die Bezeichnung iPhone 8 gesetzt, berichtet AppleInsider. Damit sollte offenbar die Vereinfachung der Bezeichnungen eingeleitet werden. Gerüchten zufolge erscheinen 2018 im Herbst drei neue Geräte, von denen eines vergleichsweise günstig werden soll. Cihra zufolge soll dieses Modell schlicht "iPhone" heißen.

Das "X" soll bleiben

Das klingt durchaus plausibel: Hat Apple doch zuletzt bei der Einführung des günstigen iPads auch auf jegliche Namenszusätze verzichtet. Wie die beiden direkten Nachfolger des iPhone X heißen werden, ist allerdings noch nicht klar. Laut Cihra soll zumindest das "X" im Namen erhalten bleiben, um deutlich zu machen, dass es sich um High-End-Geräte handelt.

Alle drei neuen iPhones für den Herbst 2018 sollen Gerüchten zufolge das Design des iPhone X erhalten. Das günstige Modell bekommt angeblich einen Bildschirm mit LCD-Technologie und könnte zum Marktstart zwischen 550 und 650 Dollar kosten. Es wird sich zeigen, wie viele Ausführungen Apple im September 2018 tatsächlich vorstellt – und wie die Bezeichnungen letztlich lauten werden.