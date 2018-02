iPhone 2018: Darum könnten alle Modelle wie das iPhone X aussehen

Mit dem iPhone X hat Apple für seine Smartphone-Reihe ein vollkommen neues Design eingeführt. Gerüchte darum, dass auch die kommenden Geräte für 2018 eben dieses Design besitzen werden, gab es schon zu Genüge. Mit einer Anweisung an Entwickler von iOS-Apps verleiht das Unternehmen diesen Gerüchten nun BGR zufolge indirekt mehr Gewicht.

Neu entwickelte Apps für iOS müssen ab April laut den überarbeiteten Richtlinien nämlich das Display-Format des iPhone X nativ unterstützen. Wer die Freigabe einer Anwendung für den App Store erbittet, sollte also sichergehen, dass der große 5,8-Zoll-Bildschirm des aktuellen Premium-Smartphones von Apple keine unschönen Fehler hervorruft.

Gewissheit gibt es erst mit der Keynote

Besonders im Fokus steht hierbei natürlich die auffällige Notch am oberen Bildschirmrand, die das App-Design im besten Fall geschickt umfließt. Da Apple erst jetzt Entwickler dazu direkt aufruft, ihre Anwendungen entsprechend zu gestalten, ist davon auszugehen, dass das Unternehmen auch in Zukunft an dem Design samt Notch festhalten möchte.

Dementsprechend ist es nach der offiziellen Anweisung Apples an die Entwickler noch wahrscheinlicher, dass auch zukünftige iPhone-Modelle wie das iPhone X eine Notch erhalten und dem Premiummodell ähneln. Auch wenn es sicherlich wieder Leaks und Gerüchte zu den neuen Apple-Geräten geben wird, werden wir vermutlich auch 2018 erst im September mit Gewissheit wissen, wie die neue iPhone-Generation aussehen wird.