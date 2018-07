iPhone 2018 in fünf Farben: So bunt soll das Smartphone werden

Ein Analyst sieht viele bunte Farben: Womöglich werden die iPhone-Modelle für 2018 in mehreren verschiedenen Farbvarianten erscheinen. Am meisten Farben sollen für das vermutlich günstigste Modell zur Auswahl stehen.

Der bekannte Apple-Analyst Ming Chi Kuo hat 9to5Mac zufolge in einem Bericht erwähnt, dass Apple ein 6,5-Zoll-iPhone für 2018 in den Farben Schwarz, Weiß und Gold in den Handel bringen könnte. Viel bunter soll es bei einem anderen Smartphone werden: Die angeblich geplante günstigere Variante mit 6,1-Zoll-LCD soll in Grau, Weiß, Blau, Rot und Orange auf den Markt gelangen.

Bunt wie das iPhone 5c?

Ob Kuo diese Information etwa von einem Insider hat oder vielleicht auch einfach nur von diesen Farbvarianten ausgeht, geht aus der Quelle nicht hervor. Es ist aber durchaus denkbar, dass Apple tatsächlich ein günstiges Smartphone mit großer Farbauswahl veröffentlicht. Im Jahr 2013 hat der Hersteller bereits das iPhone 5c enthüllt, das in deutlich knalligeren Farben als das teurere iPhone 5s in den Handel gelangte. Seitdem hat das Unternehmen schlichtere Farben für seine Top-Modelle gewählt.

Gerüchten zufolge wird Apple auf der großen Keynote im September gleich drei neue Flaggschiffe präsentieren, die sich optisch am iPhone X orientieren. Zwei Geräte sollen ein OLED-Display erhalten, das günstigste Modell einen LC-Bildschirm. Eines dieser iOS-Smartphones ist offenbar schon in einer Benchmark-Datenbank aufgetaucht. Dem Eintrag zufolge ist es nur etwas schneller als das iPhone 8, das iPhone 8 Plus und das Jubiläums-iPhone.