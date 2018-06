iPhone 2018: LCD-Modell soll am beliebtesten werden

Das iPhone 8 Plus ist das derzeit größte erhältliche Apple-Smartphone mit LC-Display

Gerüchten zufolge wird Apple 2018 mindestens drei neue Top-Smartphones veröffentlichen. Das iPhone mit LCD soll das beliebteste dieser Modelle werden, heißt es nun. Der Grund dafür: Offenbar wird dieses preisbewusste Nutzer am meisten ansprechen.

Apple hat offenbar eine Ahnung, welches der kommenden iPhone-Modelle sich am besten verkaufen wird. Laut Appleinsider berichten Quellen aus der Zulieferkette des Unternehmens, dass mehr LC-Screens als OLED-Displays geordert worden sind. Gleich zwei iOS-Smartphones sollen mit letzterer Bildschirmtechnologie versehen werden – wohl die direkten Nachfolger des iPhone X, das ebenfalls auf OLED setzt.

LCD-Version erst im November?

Angeblich wird Apple aber auch ein günstigeres Modell veröffentlichen, dessen LCD 6,1 Zoll in der Diagonale misst. Analysten gehen davon aus, dass es zwischen 600 und 700 Dollar kosten wird. Dadurch dürfte es besonders erschwinglich sein, weshalb auch mit vielen Verkäufen zu rechnen sein könnte. Zum Vergleich: Das iPhone X ist hierzulande erst ab 1149 Euro zu haben. Am günstigsten ist unter den aktuellen Top-Modellen das iPhone 8 mit 4,7-Zoll-Screen, das 799 Euro in der Basis-Variante kostet.

Neben dem günstigen Modell werden zwei OLED-iPhones erwartet, eines mit 5,8-Zoll-Display und eines mit 6,5-Zoll-Bildschirm. Diese werden vermutlich direkt im September oder Anfang Oktober erscheinen. Das kleine Modell kostet womöglich zwischen 800 und 900 Dollar, die große Variante zwischen 900 und 1000 Dollar – wohlgemerkt mit der kleinsten Speichergröße. Die LCD-Ausführung könnte aber erst im November erscheinen: Laut Gerüchteküche hat Apple Probleme damit, eine Notch in dieser Bildschirmtechnologie unterzubringen. Ob das der Wirklichkeit entspricht, erfahren wir voraussichtlich im September 2018, wenn Apple die große Keynote abhält.