iPhone 2018: So soll die größte Variante heißen

Diesen Namen soll das große Vorzeigemodell des iPhone 2018 tragen: Schon seit langer Zeit gibt es Gerüchte zu den Nachfolgern von iPhone X und iPhone 8. Nun verdichten sich die Hinweise darauf, unter welcher Bezeichnung Apple die Geräte veröffentlichen wird.

"iPhone Xs Max" – so soll die Ausführung mit 6,5-Zoll-Display und OLED-Technologie heißen, berichtet 9to5Mac unter Berufung auf mehrere Quellen, die mit Apples Marketing-Plänen vertraut sein sollen. Das kleinere Top-Modell soll demnach als "iPhone Xs" auf den Markt kommen, wie es bereits seit längerer Zeit vermutet wird. Ob die günstige Version mit LCD-Technologie als "iPhone 2018" erscheint, ist hingegen noch unklar.

Das Ende des "Plus"

Mit den Bezeichnungen "iPhone Xs" und "iPhone Xs Max" will Apple angeblich das Namensmuster ersetzen, das seit der Einführung von iPhone 6 und iPhone 6 Plus aufrechterhalten wurde. Schon zuvor gab es Gerüchte, dass Apple 2018 auf den Zusatz "Plus" für das größte Modell verzichten will. Sowohl das kleine als auch das große Flaggschiff sollen einen 4 GB großen Arbeitsspeicher mitbringen. Zum Vergleich: Das iPhone X verfügt über 3 GB RAM.

Apple wird alle drei Ausführungen des iPhone 2018 schon in naher Zukunft der Öffentlichkeit vorstellen: Für den 12. September hat das Unternehmen zu einer Veranstaltung in das Steve Jobs Theater in Cupertino eingeladen. Wie das iPhone Xs in Gold aussehen könnte, zeigt euch ein Video von ConceptsiPhone, das vor wenigen Tagen erschienen ist. Auch das mögliche Design des iPhone Xs Max ist darin zu sehen.