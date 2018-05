iPhone 2019: Spendiert Apple allen drei Modellen OLED?

Im Herbst erwarten wir von Apple drei neue Varianten des iPhone, wobei sich das günstigste Modell wohl mit einem LC-Display zufriedengeben muss. Das soll sich 2019 ändern. Einem Bericht zufolge setzt das Unternehmen zukünftig bei allen Varianten auf OLED.

Apple hat bereits damit begonnen, seine Smartphone-Produktlinie für das nächste Jahr aufzustellen und OLED als Display-Technologie auserkoren, meldet ETNews. Ein LCD-Model könnte es nur geben, wenn das Unternehmen sich noch entscheiden würde, für 2019 mehr als drei neue Smartphones zu entwickeln, so eine nicht weiter genannte Quelle. Für dieses Jahr sagen Analysten zwei Premium-Modelle mit OLED-Display und ein günstigeres iPhone mit LC-Anzeige voraus.

Unsere Empfehlung Apple iPhone 8 + gratis AirPods für Junge Leute

Partnerschaft mit Samsung

Bisher verfügt nur das iPhone X über ein OLED-Panel. Dieses stammt von Samsung. In 2019 werden beide Unternehmen ihre Partnerschaft vertiefen, heißt es in dem Bericht weiter. Die Kooperation soll so stark ausgedehnt werden, dass Samsung möglicherweise zusätzliche Produktionsstätten benötigt. Eine neue Fabrik ist angeblich bereits in Kürze fertiggestellt. Apple plant zudem wohl, LG als weiteren Zulieferer mit ins Boot zu holen.

Der Meldung scheinen Anleger an der Börse durchaus Glauben zu schenken. Japan Display, Apples Zulieferer für LCD-Bildschirme, verlor umgehend zehn Prozent an Wert. Sharp als direkter Konkurrent musste kurz nach dem die Nachricht erschien, Einbußen von vier Prozent hinnehmen, so AppleInsider.