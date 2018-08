iPhone 2018: Stehen die Termine für Verkaufsstart und Vorbestellung fest?

Der September naht und damit auch die nächste große Apple-Keynote, auf der das iPhone 2018 und andere Neuigkeiten präsentiert werden dürften. Einige Wochen vor der Veranstaltung könnten nun bereits die Termine für den Beginn der Vorbestellungen und den Verkaufsstart bekannt geworden sein.

Seit Jahren zählt die Frage nach dem Verkaufsstart kurz vor der offiziellen Vorstellung der neuen iPhone-Modelle zu den spannendsten Rätseln des Smartphone-Sektors – und wie jedes Jahr, gibt es auch dieses Mal Gerüchte. So will Macerkopf erfahren haben, dass zwei deutsche Mobilfunkanbieter den Start der Vorbestellungen für das iPhone 2018 für den 14. September erwarten.

iPhone-Keynote am 12. September?

Dem Bericht zufolge soll bereits mit diesem Termin geplant werden, der übrigens auch recht passend erscheint: Bis auf wenige Ausnahmen fand Apples Keynote in der Vergangenheit meist am Mittwoch in der zweiten Woche im September statt. Am darauffolgenden Freitag starteten dann die Vorbestellungen. Womöglich wird Apple die drei erwarteten Varianten des iPhone 2018 also am 12. September präsentieren.

Sollte in diesem Jahr alles nach demselben Schema verlaufen, dürfte der Onlineshop von Apple am Morgen des 14. Septembers erst heruntergefahren werden, um dann wenig später den Start der Vorbestellungen zu verkünden. Der Verkaufsstart in den Apple Stores soll am 21. September beginnen. Wir sind gespannt, ob die Gerüchte zu den zwei Premium-Modellen und dem vergleichsweise günstigen LCD-iPhone stimmen – und welche der Geräte am beliebtesten sein werden.