iPhone 2019: So soll das "iPhone XI" aussehen

Sehen wir hier bereits das Design des iPhone 2019? Der Leak-Experte OnLeaks aka Steve Hemmerstoffer hat in Kooperation mit CashKaro Bilder und ein Video erstellt. Die Abbildungen beruhen auf Leaks und sollen zeigen, wie das mögliche "iPhone XI" aussieht.

Das hervorstechende Merkmal des iPhone 2019 wird voraussichtlich die Hauptkamera. OnLeaks zufolge verfügt sie über drei Linsen, die zusammen mit dem Blitz in quadratischer Form in der linken oberen Ecke der Rückseite untergebracht sind. Besonders ist zudem, dass die Rückseite aus einem einzigen Stück Glas bestehen soll – inklusive des Hubbels für die Kamera-Linsen. Ihr findet das entsprechende Video zu Beginn dieses Artikels.

iPhone 2019 für gute Selfies

Der direkte Nachfolger des iPhone Xs soll iPhone XI heißen und eine nahezu identische Vorderseite aufweisen. Dazu gehört unter anderem ein Display, das in der Diagonale 5,8 Zoll misst. Auch die Frontkamera des iPhone 2019 soll der des iPhone Xs sehr ähnlich sein. Die Sensoren befinden sich demnach in einer Aussparung am oberen Ende, der sogenannten Notch.

Gerüchte zur Triple-Kamera des iPhone 2019 gab es bereits Ende März. Die Hinweise auf die quadratische Form verdichten sich bereits seit Januar durch immer neue Leaks. Doch nicht nur durch die Hauptkamera sollen die neuen Apple-Smartphones überzeugen. Einem renommierten Analysten zufolge sollen die Geräte auch hervorragende Selfies ermöglichen. Letztlich werden wir uns bis zum Herbst gedulden müssen, wenn Apple traditionell seine neuen Modelle vorstellt.