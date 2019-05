iPhone 2019: So soll das iPhone Xr 2 in den neuen Farben aussehen

Wie wird das iPhone 2019 aussehen? Zum Design des iPhone Xr 2 gab es bereits zahlreiche Gerüchte. Zuletzt hieß es, dass Apple das Smartphone in insgesamt sechs Farben herausbringen will. Wie die beiden neuen Farben aussehen, sollen nun aufgetauchte Bilder verraten.

Das iPhone Xr 2 soll auch in Grün und Lila erscheinen. Diese beiden Farben sollen Blau und "Koralle" ersetzen, in denen ihr das iPhone Xr kaufen könnt. Mark Gurman hat über seinen Twitter-Account ein Foto veröffentlicht, auf dem Glassplitter in vier Farben zu sehen sind. Angeblich handelt es sich bei dem Grün und dem Lila um genau die Farbtöne, die das eine iPhone 2019 auszeichnen sollen. Ihr findet den entsprechenden Tweet am unteren Ende dieses Artikels.

iPhone 2019 in Grün und Lila

Neben den beiden neuen Farben zeigen die Fotos auch schwarze, gelbe und weiße Glassplitter. Die abgerundeten Ecken deuten laut AppleInsider darauf hin, dass es sich um Teile eines iPhone 2019 handeln könnte. Auf Grundlage dieser Fotos hat Ben Geskin ein Renderbild erstellt, auf dem der mögliche Nachfolger des iPhone Xr in allen sechs Farben zu sehen ist. Auch diesen Tweet findet ihr am unteren Ende dieses Artikels.

Gerüchten zufolge soll Apple das iPhone Xr 2 wie den Vorgänger mit einem 6,1-Zoll-Display ausstatten. Auf der Rückseite soll das Smartphone über eine Dualkamera verfügen, deren zwei Linsen in einem quadratischen Kamerabuckel untergebracht sind. Wie dies aussehen könnte, zeigt Steve Hemmerstoffer aka OnLeaks bereits in einem Video mit einem 3D-Modell des iPhone 2019.