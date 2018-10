iPhone 2019 soll ebenso wasserdicht werden wie iPhone Xr

Die neuen iPhones wurden gerade erst vorgestellt, da gibt es bereits die ersten Hinweise auf die Modelle des iPhone 2019. Die zukünftigen Vorzeigegeräte sollen zwei wichtige Eigenschaften erhalten, über die bereits das iPhone Xr sowie das iPhone Xs und iPhone Xs Max verfügen.

Jedes iPhone für 2019 soll eine IP68-Zertifizierung bekommen und demnach staubdicht und gegen dauerndes Untertauchen geschützt sein, berichtet der renommierte Analyst Ming Chi Kuo laut AppleInsider in der Economic Daily News. Genauer gesagt können iPhone Xr und Co. es in bis zu zwei Meter Tiefe für maximal 30 Minuten unter Wasser aushalten.

Schutzlevel halten

Das Schutzlevel der iPhone-2019-Reihe soll im Vergleich zu den aktuellen Modellen gehalten, allerdings nicht verbessert werden, heißt es weiter. Dies scheint allerdings auch nicht nötig. Apple investierte zuletzt viel Zeit und Aufwand in den Schutz seiner Smartphones und hat ein sehr ordentliches Niveau erreicht: Euer Smartphone kann versehentlich in einen Pool fallen und den Tauchgang schadlos überstehen, wie ein Test mit einem iPhone Xs beweist.

Keine Änderungen soll es laut Kuo zudem bei der Displaygröße geben, die je nach iPhone aktuell 5,8 bis 6,5 Zoll beträgt. Ob Apple künftig auf ein neues Design setzt und unter anderem die Notch verändert, stehe noch nicht fest, heißt es laut MacRumors in dem Bericht. Zudem soll Face ID weiter verbessert werden.