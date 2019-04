Apple-Patent: Kann das neue iPhone riechen?

Aus einem genehmigten Apple-Patent geht hervor, dass das iPhone (2019) ein ungewöhnliches Feature bieten könnte. Offenbar denkt der Hersteller darüber nach, seinem kommenden Top-Smartphone einen "Schnupper-Modus" zu verpassen.



Ermöglichen könnte das eine Technologie, die in vom US Patent & Trademark Office veröffentlichten Dokumenten beschrieben ist. Eingereicht hatte Apple den entsprechenden Patentantrag bereits 2017 – unter dem Titel "System And Methods For Enviroment Sensing". Ein oder mehrere Sensoren sollen es einem mobilen Telekommunikationsgerät ermöglichen, Gerüche zu erfassen. Eine künstliche Intelligenz könne den "Geruchssinn" zudem weiter schärfen.

Auch für Apple Watch denkbar

Das iPhone (2019) erwähnt Apple in den Dokumenten zwar nicht explizit. Es ist jedoch wohl ein Kandidat für den Einsatz der beschriebenen Technologie. Ein Anwendungsszenario wäre etwa die Analyse der Luftqualität. Aber auch eine Atemgasanalyse, die Rückschlüsse auf eure Gesundheit zulässt, ist denkbar. Letzteres Feature würde nicht nur für Smartphones wie das iPhone (2019) Sinn ergeben.

Auch dem Nachfolger der Apple Watch Series 4 würde diese Funktion gut zu Gesicht stehen. Schließlich positioniert Apple seine Smartwatch immer mehr als Gesundheits-Gadget. Vor Kurzem hat der Hersteller etwa die EKG-Funktion der Apple Watch Series 4 in Deutschland freigeschaltet.

Wie bei Patenten üblich, bleibt allerdings abzuwarten, ob die beschriebene Technologie überhaupt jemals in einem Apple-Gerät zum Einsatz kommt. Welche Features das diesjährige iPhone bieten wird, erfahren wir von offizieller Seite wohl im Herbst 2019. Denn zu dieser Jahreszeit stellt Apple seine neuen Smartphones traditionell vor.