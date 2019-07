iPhone 2020: Erwartet uns ein Foto-Turbo?

Trägt das iPhone 2020 eine 3D-Kamera auf der Rückseite? Es gibt erneut Hinweise darauf, dass Apple nächstes Jahr Hauptkameras mit "Time of Flight (ToF)"-Sensoren in seine Smartphones integrieren wird. Diese sollen ähnlich funktionieren wie die TrueDepth-Frontkameras aktueller Modelle.

iPhone Xs und Co. verfügen über eine 3D-Frontkamera, die eine dreidimensionale Karte von eurem Gesicht erstellt. Diese kommt in erster Linie für Face ID zum Einsatz, also die 3D-Gesichtserkennung von Apple. Die ToF-Kameras im iPhone 2020 haben anscheinend einen anderen Zweck, wie DigiTimes berichtet. Sie sollen das Fotografieren beschleunigen.

iPhone 2020: ToF-Kamera mit Turbo-Fokus?

Eine ToF-Kamera scannt den Bereich vor der Linse und berechnet deren Abstand zu eurem Motiv. Im iPhone 2020 soll dies dafür sorgen, dass der Fokus schneller scharfstellt. Das könnte etwa beim Fotografieren sich bewegender Motive für bessere Ergebnisse sorgen. Also etwa, wenn ihr einen rennenden Hund oder spielende Kinder aufnehmt.

Denkbar sei außerdem, dass die ToF-Kameras im iPhone 2020 für AR-Features zum Einsatz kommen. Dies ist bei der TrueDepth-Kamera aktueller Apple-Smartphones bereits der Fall. Sie ermöglicht etwa Apples Animojis und lässt Snapchat-Linsen realistischer aussehen als auf anderen Geräten.

iPhone 2019 ohne 3D-Hauptkamera

Eine Zeit lang schien es, als könnte Apple bereits im iPhone 2019 ToF-Hauptkameras verbauen. Dazu wird es aktuellen Informationen zufolge aber nicht kommen. Eine Veränderung wird der Hersteller dieses Jahr aber bereits vornehmen. Die kommenden Modelle sollen eine Triple-Kamera erhalten, die viele Blicke auf sich ziehen dürfte. Denn Apple hat sich für ein kontroverses Design entschieden.

Die ToF-Sensoren für das iPhone 2020 werde das US-Unternehmen Lumentum liefern. Es soll sich um sogenannte VCSEL-Ausführungen handeln. Ob dies alles der Wirklichkeit entspricht, werden wir vermutlich in etwas mehr als einem Jahr erfahren. Wir gehen davon aus, dass Apple die übernächste iPhone-Generation im Herbst 2020 enthüllen wird.

Wer schon jetzt eine ToF-Kamera möchte, muss sich im Android-Lager umschauen. Das Samsung Galaxy S10 5G ist derzeit das einzige Smartphone, das ToF-Kameras auf Vorder- und Rückseite mitbringt. Die Vierfach-Kamera des Huawei P30 Pro beinhaltet ebenfalls einen ToF-Sensor. Das LG G8 ThinQ bietet dagegen eine 3D-Selfiekamera.