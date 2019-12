Apple könnte Face ID auf dem iPhone 12 einen alten Bekannten zur Seite stellen: Touch ID wird in Cupertino offenbar ein immer heißeres Thema. Euer Handy sollt ihr künftig so komfortabel wie nie zuvor entsperren können. Ein Vollbild-Fingerabdrucksensor ist im Gespräch.

Apple ist in Verhandlungen mit Zulieferern für einen Fingerabdrucksensor, berichtet Economic Daily News und beruft sich auf diverse Quellen. Demnach habe Apple großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit GIS. Der Plan sei, den in das Display platzierten Ultraschall-Fingerabdrucksensor von Qualcomm mindestens in eines der iPhone-12-Modelle zu integrieren. Je nachdem wie sich die Geschichte entwickelt, müssten wir uns aber auch noch bis zum iPhone 2021 gedulden.

Viel größer als bei Samsung?

GIS, Qualcomm und Ultraschall-Fingerabdrucksensor? Die Stichworte kommen euch sicher vom Samsung Galaxy Note 10 und Galaxy S10 bekannt vor. Jene Smartphones setzen bereits ebenfalls auf diese Technologie; von denselben Zulieferern.

Im Galaxy S11 wird der Bereich, in dem ihr euer Smartphone mit eurem Fingerabdruck entsperrt ("Active Area Dimension") noch einmal größer sein. Denn Qualcomm hat gerade erst einen Sensor vorgestellt, der 17 Mal größer (30 x 20 mm) ist als der im S10. Das reicht Apple angeblich aber noch lange nicht. Laut den Berichten sollt ihr im iPhone 12 eine noch mal weiter fortgeschrittene Technologie erhalten.

Apple plant wohl Vollbild-Sensor

Auf dem Mobile World Congress 2019 in Barcelona sollen die Verantwortlichen (hinter verschlossenen Türen) nämlich bereits über eine viel größere Active Area Dimension gesprochen haben, berichtet MacRumors. Der Plan von Apple soll schließlich sein, dass ihr euer iPhone entsperren könnt, indem ihr euren Finger auf einen (nahezu) beliebigen Bereich des Displays legt. Ihr müsstet also nicht mehr einen relativ kleinen Sektor anvisieren.

Unklar ist, welche der mutmaßlich fünf iPhones 2020 die Technologie bekommen. Diese soll Face ID angeblich nicht ersetzen, sondern die Entsperrmethode nur ergänzen. Dem iPhone 12 und iPhone 12 Pro (Max) könnte übrigens auch eine nette Zugabe beiliegen: Im Gespräch sollen Apple AirPods sein.