iPhone 7: Apple erklärt Euch optischen Zoom und Schwarz-Weiß-Fotografie

So zoomt Ihr mit dem iPhone 7 Plus: Apple hat vier neue Videos veröffentlicht, in denen Euch praktische Funktionen der iPhone-Kamera näher gebracht werden. Neben dem Zoom geht es unter anderem um Schwarz-Weiß-Fotografie und das Editieren von Bildern.

Apple hat seine Video-Tutorials zur Kamera von iPhone 7 und 7 Plus um vier neue Beiträge erweitert, die auch auf YouTube verfügbar sind. In einem der Clips geht es um die richtige Nutzung des optischen Zooms mit dem Plus-Modell. Apple zeigt zwei Möglichkeiten, wie der Zoom der Smartphone-Kamera eingesetzt werden kann – ganz praktisch mit den On-Screen-Buttons, die Ihr dafür drücken müsst. "Compose. Zoom. Shoot" lautet das Fazit des knapp 30 Sekunden langen Videos.

Bildbearbeitung und Einhand-Selfie

In einem beinahe eine Minute langen Video erklärt Euch Apple, wie Ihr ein Bild mithilfe der App-Einstellungen in ein Schwarz-Weiß-Foto umwandeln könnt. In weiteren Clips geht es ganz allgemein um das Editieren von Fotos auf dem iPhone 7; ein drittes Video zeigt Euch, wie Ihr vom Sperrbildschirm aus ein einhändiges Selfie aufnehmen könnt.

Erst kürzlich hat Apple eine ganze Reihe von Videos veröffentlicht, in denen es ausschließlich um die Kamera von iPhone 7 und 7 Plus geht. Darin wird zum Beispiel das Anfertigen eines vertikalen Panoramafotos beschrieben. Auf der speziell dafür eingerichteten Webseite sind mittlerweile insgesamt 20 Tutorials verfügbar. Auf YouTube findet Ihr 13 dieser Videos.