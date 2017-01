iPhone 7: Instagram bietet nun bessere Bildqualität und Live Photos-Support

Mit der Kamera des iPhone 7 und 7 Plus sind Fotos mit erweitertem Farbraum möglich

Bei Instagram können sich iPhone 7-Nutzer über einige Verbesserungen freuen: Die beliebte Social-Media-App soll nach dem neuesten Update die Kamera der aktuellen Top-Smartphones von Apple besser ausnutzen. Auch Live Photos werden nun unterstützt.

Mit dem iPhone 7 und 7 Plus aufgenommene Fotos besitzen einen erweiterten Farbraum, der nun auch bei Instagram erhalten bleibt, wie TechCrunch berichtet. Zuvor haben die mit dem Apple-Smartphone aufgenommenen Bilder nach dem Upload etwas an Leuchtkraft einbüßen müssen. So groß soll der Unterschied aber nicht sein: Angeblich würde die Verbesserung nur im Direktvergleich mit vor dem Update gemachten Fotos erkennbar sein.

Live Photos zu GIFs konvertieren

Über die Instagram-App könnt Ihr nun nicht nur mit iPhone 7 Live Photos konvertieren, sondern auch mit dem iPhone 6s und dem iPad Pro. Dafür muss die Kamera-Funktion zunächst gestartet werden. Anschließend wischt Ihr auf dem Screen nach oben und sucht ein erstelltes Live Photo aus den letzten 24 Stunden heraus. In der Vorschau drückt Ihr nun mittels 3D-Touch stärker auf den Bildschirm. Dadurch soll das Foto zu einem "Boomerang" beziehungsweise Dauerschleife-GIF gewandelt werden. Anschließend könnt Ihr den Clip über Instagram einzeln veröffentlichen oder einer Story hinzufügen. Eine Aktualisierung ist für die neuen Features nicht nötig, das Update soll serverseitig aufgespielt werden.

Bei Live Photos handelt es sich um ein praktisches Feature für das iPhone 7 und weitere iOS-Geräte, das erst jetzt von Instagram unterstützt wird. Sobald Ihr mit der Kamera-App eines kompatiblen Apple-Smartphones ein Foto erstellt, wird zusätzlich ein kurzer Clip automatisch aufgezeichnet. Beim Betrachten des Bildes in Eurer Foto-Bibliothek könnt Ihr diesen abspielen, indem Ihr länger auf das Bild drückt. Im Aufnahme-Modus könnt Ihr die Funktion auch durch einen Fingertipp auf das runde Icon oben in der Mitte deaktivieren – sofern Ihr Speicherplatz sparen wollt.