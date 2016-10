iPhone 7: laut Statistik bereits mehr Nutzer als iPhone SE

Das iPhone 7 sowie das iPhone 7 Plus gewinnen langsam an Marktanteil

Bisher hat Apple noch keine Zahlen zu den aktuellen iPhone 7-Verkäufen genannt. Einen ersten Hinweis liefert nun eine Statistik, die aktiv genutzte iPhone-Modelle miteinander vergleicht. Laut den Zahlen hat Apples neues Top-Smartphone bereits das iPhone SE überholt, ein älteres Gerät liegt aber noch vor den kürzlich veröffentlichten Modellen.

Die Statistik stammt von der Analyse- und Marketing-Plattform Localytics und wurde laut AppleInsider etwa zwei Wochen nach dem Release des iPhone 7 erstellt. Von den aktiv genutzten iPhone-Modellen sollen demnach 3,6 Prozent der Nutzer mit dem neuesten Gerät aus der Apple-Schmiede ausgestattet sein. Diese 3,6 Prozent verteilen sich mit 2,7 Prozent auf das iPhone 7 und 0,9 Prozent auf das iPhone 7 Plus. Damit hat das aktuelle Top-Smartphone bereits das handliche iPhone SE überholt, das ebenfalls 2016 auf den Markt kam und lediglich 2,6 Prozent aller aktiven Apple-Geräte ausmacht.

iPhone 4 und 4s offenbar noch beliebt

An der Spitze der Statistik stehen das iPhone 6 und 6 Plus. Ganze 38,3 Prozent der Apple-Nutzer führen das Gerät von 2014 in der Hosentasche. Auf Platz zwei finden sich die Nachfolger, das iPhone 6s sowie das iPhone 6s Plus. Platz drei sichert sich das iPhone 5 gemeinsam mit dem 5s, die mit 24,4 Prozent der aktiven Geräte immer noch gut im Rennen liegen sind. Auf Platz vier und somit direkt vor dem iPhone 7 stehen etwas ältere Modelle: Das iPhone 4 sowie das iPhone 4s landen in der Statistik mit 3,7 Prozent knapp vor dem neuen Top-Gerät.

Allerdings muss dabei eben beachtet werden, dass in der Statistik sowohl das iPhone 5 als auch das iPhone 4 aus irgendeinem Grund mit der jeweiligen Nachfolge-Generation, den S-Modellen, zusammengefasst werden. Demnach muss sich das iPhone 7 hier nämlich jeweils gegen Apple-Geräte aus 2 Jahren behaupten. Es ist zu erwarten, dass das iPhone 4 und iPhone 4s schon bald vom aktuellen Modell überholt werden.

Dafür ist die Adoptionsrate, sprich die Zahl der in den ersten zwei Wochen bereits abgesetzten iPhone 7 und iPhone 7 Plus-Modelle, höher als die zum Release des iPhone 6s und 6s Plus. Während das aktuelle Smartphone hier nämlich bei 3,6 Prozent liegt, schafften es die 6s-Modelle 2015 in so einer kurzen Zeitspanne nur auf 2,6 Prozent. Besser sieht es auch für das neue Betriebssystem iOS 10 aus: Nur noch 47 Prozent der Nutzer greifen auf den Vorgänger iOS 9 laut Statistik zurück; iOS 10 soll bereits auf 40 Prozent der kompatiblen Geräte installiert sein.